Festival de Inverno movimentou as cidades do Litoral neste final de semana

A segunda etapa dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs), também chamada de Festival de Inverno, promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e com o apoio das prefeituras e das federações esportivas, movimentou o Litoral do Paraná neste final de semana. Guaratuba, Antonina, Paranaguá, Matinhos e Pontal do Paraná receberam competições de BMX, pesca embarcada, kart, triathlon, canoagem, patinação, balonismo, beach tennis e taekwondo.

A exemplo do que aconteceu na primeira etapa, na região Norte, uma das atrações foi os Jogos Indígenas, em parceria com a Secretaria estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Mais de 400 indígenas de oito tribos paranaenses cantaram e dançaram em um ritual de boas-vindas, integrando autoridades e o público presente. Logo em seguida, começaram as modalidades tradicionais como arremesso de lança, arco e flecha, zarabatana e cabo de guerra, além do futebol.

O Litoral também recebeu o Festival da Família, reunindo mais de 2 mil pessoas em oficinas de beisebol, voo de balão, parede de escalada, tirolesa, tiro com arco, futevôlei, tênis de mesa, teqball, perna de pau, entre outros. Na parte cultural, houve música e dança cigana, com o Cigano Santiago e a banda curitibana Blindagem, acompanhada pelos motociclistas que se reuniram em Paranaguá especialmente para acompanhar o evento.

Outra atração foi o Crossgames, nas categorias For Fun Feminino, iniciante e intermediário (masculino e feminino), avançado (dupla mista) e avançado (masculino), em uma competição acirrada.

O Aeroparque de Paranaguá recebeu o Campeonato Paranaense de Street Skate. Com arquibancadas lotadas, os 150 atletas se dividiram em categorias mirim masculino (até 12 anos), iniciante (masculino e feminino, até 16 anos) e amador (masculino e feminino, a partir de 16 anos).

“A prática do skate vem crescendo muito no Brasil nos últimos anos e o Paraná tem se destacado no esporte, por isso estamos investindo em novas pistas e promovendo campeonatos como este, para que nossos atletas possam estar preparados”, afirmou o secretário de Esporte, Helio Wirbiski, que acompanhou todas as atividades do final de semana.

Os Jogos de Aventura e Natureza continuam ao longo do mês. Confira a programação .

Confira as atrações que aconteceram neste final de semana:

ANTONINA– Antonina recebeu a Taça Brasil de Ciclismo XCO. Com um percurso desafiador em áreas urbanas, os participantes fizeram uma corrida de bicicleta eletrizante. A trilha, projetada pelo experiente competidor Rogério Rebinski Jr., conhecido como Rogério Caveira, testou a habilidade dos 56 inscritos. Divididos em categorias masculinas e femininas, nas classes juvenil, infantojuvenil, master C1, master C2 e master D1, os competidores demonstram força e destreza. O público também assistiu as manobras dos pilotos em uma apresentação de Wheeling.

PONTAL DO PARANÁ– Em Pontal do Paraná foi organizado, em parceria com a Federação do Desporto Escolar (FPDE), a primeira etapa do Circuito Escolar de Taekwondo – uma das competições de destaque do evento.

A DaHui, em parceria com a prefeitura da cidade, também apresentou a terceira etapa do Circuito Paranaense de Surfe Amador 2023 nos dias 08 e 09. As categorias Sub12, Sub14, Sub14 Fem, Sub16, Sub16 Fem, Sub18, Universitário, Curitiba, Master, Grand Master, Open Fem e Open deram um show de surfe no Balneário Shangrilá. O campeonato foi realizado pelo ASPP Resgate, com a Supervisão da Federação Paranaense de Surfe, Prefeitura de Pontal do Paraná e Governo do Estado do Paraná.

GUARATUBA– A cidade de Guaratuba foi palco de eventos de kart, nas categorias graduados A e B, Super Graduados A e B e Endurance. A corrida foi na praia central e reuniu um público de cerca de 1.000 pessoas, além do triathlon, e da pesca embarcada.

O presidente da Federação Paranaense de Triathlon, João Mazorca, disse que 150 atletas participaram, além de 45 da categoria escolar. Foi realizada uma prova infantil e uma prova festiva para adultos, com a participação de atletas profissionais. “Nós executamos um super sprint, uma categoria mais rápida do triatlo, visando a seletiva dos Jogos da Juventude, em parceria com os Jogos de Aventura e Natureza”, afirmou.

MATINHOS– Sob a orientação de Jefferson Alencar e Paulo Tsuneta, renomados instrutores de beach tennis, competidores do Litoral tiveram no fim de semana a oportunidade de se aprofundar nas técnicas e estratégias do esporte em âmbito escolar.

O curso de capacitação em beach tennis escolar teve duração de um dia inteiro e foi dividido em duas etapas distintas no sábado. Pela manhã, foi a parte teórica do curso, na qual foram abordados os fundamentos e estratégias do beach tennis. À tarde, os participantes desfrutaram de oficinas práticas, nas quais puderam colocar em prática todo o conhecimento adquirido ao longo da manhã.

"A capacitação é fundamental para a evolução dos profissionais. Investir em conhecimento é uma estratégia essencial para alcançar o sucesso e oferecer um serviço de qualidade aos alunos atletas praticantes", disse Clésio Prado, diretor de Fomento e Promoção do Esporte da Secretaria de Estado do Esporte.

O tempo instável, com chuva, não foi problema para os competidores da canoagem na Praia Mansa, em Caiobá. Foram disputadas as categorias Menor, Infantil, Cadete, Júnior, Sênior, Master e por equipes. "Muito embora o final de semana não tenha sido o ideal para a praia em decorrência do frio e chuva, todos os atletas que participaram saíram bastante felizes e satisfeitos com a organização apresentada”, afirmou Argos Gonçalves Dias Rodrigues, presidente Fepacan (Federação Paranaense de Canoagem).

JOGOS UNIVERSITÁRIOS– No fim de semana também foram concluídas as competições das modalidade individuais dos Jogos Universitários do Paraná (Jups) , em Apucarana, no Norte do Estado. Foram premiados os campeões do atletismo, natação, tênis, judô e karatê. O torneio continua até esta quinta-feira (13) com as fases finais das modalidades coletivas: futebol, handebol, basquete e vôlei.

A natação foi finalizada na manhã de com as 12 últimas provas, de um total de 40 na competição. Na classificação geral, a UniCesumar de Maringá subiu ao lugar mais alto do pódio duas vezes.

No atletismo, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) foi a maior vencedora das provas disputadas no Complexo Esportivo José Antônio Basso – Lagoão, levando seus atletas ao pódio em praticamente todas as provas.

A Unicesumar foi também a grande campeã geral do judô, feminino e masculino. Cinquenta e nove atletas participaram desta edição e buscaram a classificação para o Campeonato Brasileiro, que acontecerá na cidade de Joinville (SC), no mês de outubro.

A UEM foi a campeã do feminino de tênis, seguida pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Já no masculino, o lugar mais alto do pódio ficou com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). A Pontifícia Universidade Católica (PUCPR), com a prata, e a UEM, com o bronze, fecharam o pódio.

O karatê contou as formas de disputas das modalidades de Kumite e Kata. No quadro geral da modalidade, no feminino, a Unicesumar ficou em primeiro, a UEM em segundo e a UFPR em terceiro. No masculino, a Unicesumar ficou em primeiro, seguida pela Unioeste e Faculdade Assis Gurgacz, de Cascavel.

Mais detalhes e todos os resultados dos JUPS podem ser conferidos AQUI .