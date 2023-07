Prefeito de Pinhalão destaca parceria com Deputado Mauro Moraes para fortalecimento da mão de obra especializada

O prefeito de Pinhalão, Dionisio Arrais de Alencar (PP), ressaltou a importância da parceria com o Deputado Estadual Mauro Moraes (União), representante do município na Casa Civil, na busca pelo fortalecimento da mão de obra especializada para o município. Em uma reunião realizada na última sexta-feira (7) em Curitiba, estiveram presentes o prefeito, o Deputado Mauro Moraes, o advogado e assessor Celso Antônio dos Santos e de Valter Pereira (Valtinho do PT), que é coordenador regional do Deputado Federal Zeca Dirceu (PT), além de integrantes do Ministério da Pesca.

A iniciativa conjunta entre o Deputado Mauro Moraes possibilitou a vinda da Carreta do Conhecimento a Pinhalão nesta semana, oferecendo um curso de confecção que visa suprir a demanda por profissionais especializados na área. A disponibilidade da carreta é resultado do compromisso do Deputado Mauro Moraes em atender às solicitações da população, fortalecendo os recursos locais.

O prefeito Dionisio expressou sua gratidão ao Deputado Mauro Moraes pela parceria constante e destacou a história de amizade entre o parlamentar e o município o que reforça o compromisso do deputado com o desenvolvimento do município de Pinhalão. Segundo o prefeito, a chegada da Carreta do Conhecimento é um passo importante para impulsionar o setor de confecção na região, gerando empregos e fortalecendo a economia local.

“Sabemos da importância da qualificação da mão de obra para o desenvolvimento da nossa Pinhalão e sabemos que este é um importante passo para alcançarmos bons números de empregos para a nossa população”, destacou Dionisio.

A reunião em Curitiba foi marcada pela presença do advogado e assessor Celso Antônio dos Santos, que tem desempenhado um papel fundamental na articulação política entre as esferas governamentais do Estado e a prefeitura de Pinhalão. Além disso, o assessor parlamentar Valter Pereira (Valtinho do PT) esteve presente, reforçando a união de diferentes forças políticas em prol do desenvolvimento do município.

A parceria entre o Deputado Mauro Moraes e o prefeito Dionisio tem sido fundamental para trazer benefícios e oportunidades para a população de Pinhalão. O curso de confecção oferecido pela Carreta do Conhecimento é apenas um exemplo do compromisso conjunto em fortalecer os recursos locais e impulsionar o desenvolvimento econômico do município.