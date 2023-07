Jogos Universitários do Paraná começam com muita emoção e medalhas em várias modalidades

A 62ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUPS) começou neste sábado (8) e, mesmo antes da abertura, já tinha muita emoção e conquistas de medalhas. A competição é organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte em parceria com a Federação do Desporto Universitário e a Prefeitura de Apucarana.

Enquanto ainda são decididos os confrontos da fase de grupos das modalidades coletivas, as individuais já estão a todo vapor. Foram disputados judô, atletismo, acadêmico, badminton, taekwondo, natação, tênis de mesa e xadrez.

Após os jogos, foi realizada a abertura oficial do evento, no Cine Teatro Fênix. A cerimônia de abertura contou com as considerações do diretor presidente da Paraná Esporte, Walmir Matos, e do diretor de esportes da SEES, Cristiano Barros Homem d’El Rei. Estiveram presentes representando o município de Apucarana o prefeito Junior da Femac e o secretário de esportes Tom Barros.

ACADÊMICO- Um dos destaques no cronograma dos Jogos Universitários foi, em mais uma edição, a modalidade “acadêmico”, que nada mais é que uma competição de artigos científicos com temática esportiva, apresentados por alunos-atletas da área de educação física.

A banca de avaliação dos trabalhos foi composta por Gustavo Brandão, presidente do Conselho Regional de Educação Física (CREF), o professor doutor Dartagnan Guedes, vice-presidente do CREF, o professor Guilherme Gaspari, 2º vice-presidente do CREF, e o professor Robson Desidera, do Núcleo de Educação de Arapongas.

Foram apresentados 10 trabalhos acadêmicos ao longo do dia, sendo 6 na categoria feminino e 4 na masculino. Ao fim das apresentações, a banca estabeleceu um ranking dos trabalhos edefiniu os medalhistas.

Classificação final:

Feminino:

Joana Emanuelle de Amorim - Integrado

Marina Dal Piva - Unicesumar

Evelin Radke - Unioeste

Masculino:

Bernardo Balbinot Vieira - Unioeste

Luiz Guilherme de Oliveira - UEPG

Luan Matheus de Oliveira - Unifateb

Luiz Guilherme, da UEPG, ficou com o segundo lugar com seu artigo “Relação de variáveis fisiológicas com o desempenho em diferentes momentos da corrida de 1500 metros em corredores recreacionais”. Segundo ele, foi a quinta vez que apresentou artigo para bancas em geral, mas em nenhuma havia feito considerações nesse nível.

Em uma competição de jogos universitários, foi a primeira vez: “Eu tenho experiência com competições, me preocupo apenas em competir comigo mesmo e ter uma performance melhor que a anterior. Acredito que tanto fisicamente quanto academicamente, a preocupação com a competição é um fator prejudicial”, conclui.

Para o professor doutor Dartagnan Guedes, a competição é uma iniciativa importante da Secretaria de Estado do Esporte, e ele espera ainda maior participação nos próximos anos. “É uma ótima oportunidade para ver como está o nível de estudo da Educação Física no Paraná e trocar informações com colegas, é bastante interessante para o crescimento acadêmico do Estado”.

O presidente do CREF, Gustavo Brandão, afirma que é uma modalidade que estimula o conhecimento e a parte científica dos universitários. “Quando a gente vê 11 trabalhos em um nível tão bom, nos faz acreditar que ano que vem serão ainda melhores, em quantidade e empenho dos estudantes. Os jogos melhoram a cada ano, adicionando novas modalidades e difundindo o esporte no Paraná, que é o objetivo principal”, complementa.

TAEKWONDO- O primeiro medalhista da fase final dos Jogos Universitários do Paraná foi conhecido na manhã deste sábado (7), no Ginásio do Sesc. Bruno Henrique Mota, da Unioeste de Cascavel, garantiu a medalha de ouro.

Ele voltou a competir depois de um ano longe dos tatames, desde que começou o curso de Fisioterapia. "Eu estou voltando agora, depois de um ano, e para mim a sensação é se como nunca tivesse competido antes", comenta.

Bruno já disputou no Brasileiro e também na Copa do Brasil, em foi campeão em 2019. "A sensação é muito boa de voltar e ganhar", completa.

NATAÇÃO- A modalidade de natação dos JUPS está acontecendo na piscina do Complexo Esportivo José Antônio Basso, o Lagoão. No total, são 201 atletas inscritos: 89 na categoria feminina e 112 na masculina.

Durante os dois dias de competição, devem ser disputadas 40 provas de revezamento, livre, peito, borboleta, medley e costas. No sábado, foram realizadas 28 provas, e no domingo, acontece a etapa com as provas complementares.

XADREZ- A disputa do xadrez relâmpago ocorreu neste sábado e definiu seus campeões. Representando a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a acadêmica Fabiana Tonse Maciel, 18 anos, fez sua primeira participação nos JUPS e já faturou a medalha de ouro na modalidade. “Estou muito feliz com essa conquista, é uma sensação única”, comemorou a estudante de Educação Física.

No masculino, o acadêmico da Unicesumar de Maringá Lucas de Souza Mileski foi o campeão. “Foi uma disputa acirrada, mas consegui vencer as primeiras rodadas e depois administrei a vantagem”, explica o estudante que joga xadrez há mais de 15 anos.

TÊNIS DE MESA- A disputa do tênis de mesa reuniu grandes talentos da modalidade que executaram jogadas espetaculares em jogos muitos disputados. No geral, a Universidade Federal do Paraná (Curitiba) ficou com a primeira colocação no feminino e no masculino, a Universidade estadual de Maringá garantiu o título.

BADMINTON- No badminton, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), de Cascavel, foi absoluta no feminino. As atletas ficaram com as quatro primeiras colocações na competição simples, além de garantir o ouro e a prata na disputa por duplas. A equipe do Oeste paranaense é composta por Júlia Maria Seehagen, Thaiz Cristina Gempia, Júlia Luiza Berger e Kimberly Reis. No total foram dois ouros, duas pratas e um bronze. As disputas aconteceram no Ginásio de Esportes do Colégio Platão.

Confira os resultados do JUPS AQUI ou baixe o aplicativo Paraná Esporte, disponível na App Store e no Google Play.