Homem é esfaqueado pelo ex de sua namorada em Tomazina

Um homem ficou ferido ao ser vítima de uma tentativa de homicídio registrada no fim da madrugada da quarta-feira (05) no município de Tomazina.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 05h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência registrada em uma residência situada ao bairro Residencial Alvorada onde uma pessoa havia sido esfaqueada. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com o solicitante, este passou a relatar que acordou ouvindo pedidos de socorro e, ao ir até a casa de seu vizinho, se deparou com um homem esfaqueando a vítima. O solicitante ainda relatou que o suspeito fugiu e a vítima foi levada ao hospital.

Com isso, a equipe foi até o hospital onde foi informada que o paciente deu entrada com fratura em um dos braços e cortes na região do pescoço. Em contato com a vítima, o homem relatou que estava dormindo com sua namorada quando o ex-companheiro da mulher invadiu a casa e realizou as agressões. Segundo ele, esta não é a primeira vez que o suspeito o persegue e já foram registrados boletins de ocorrência.

Frente aos fatos, os agentes realizaram diligências em busca do suspeito, mas até o fechamento desta edição ele não havia sido encontrado. O caso foi repassado a equipe da Polícia Civil.