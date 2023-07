Vaca invade propriedade, homem atira no vizinho e foge de trator

Uma confusão entre vizinhos motivada por uma vaca por pouco não terminou em morte na tarde da terça-feira (04) no município de Itambaracá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h00 um idoso de 70 anos entrou em contato com os policiais solicitando atendimento em sua propriedade rural. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com o solicitante, este passou a relatar que seu vizinho esteve em sua propriedade onde proferiu xingamentos contra ele e ainda realizou três disparos de arma de fogo em sua direção. Em seguida, o suspeito fugiu em um trator.

Diante da situação, os policiais realizaram diligências e encontraram o suspeito. Indagado sobre a situação, relatou que tem desavenças com o vizinho há algum tempo por problemas relacionados aos limites das propriedades e que também já foi ameaçado de morte pelo vizinho, situação registrada em boletim de ocorrência. Ainda segundo ele, a motivação da discussão desta vez foi porque uma vaca do vizinho havia invadido sua propriedade.

Frente aos fatos, o homem entregou aos policiais o revólver calibre 32 utilizado para realizar os disparos. Ele foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.