Homem surta e ameaça matar pessoas no Centro

Um homem surtou e ameaçou pessoas com um canivete na manhã da segunda-feira (03) em Carlópolis. A situação virou caso de polícia.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 10h30 os policiais foram informados que um homem havia surtado e estava ameaçando pessoas com um canivete na região Central do município. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com o suspeito que estava sentado na mureta de um chafariz empunhando um canivete. Ao tentar contato com o indivíduo, o mesmo ameaçou cortar seu próprio pescoço e, com isso, os agentes recuaram. Em seguida, o suspeito que aparentemente estava embriagado fugiu para uma residência próximo a Praça.

Com apoio das equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), os policiais conseguiram entrar em contato com o homem que foi convencido a se entregar. Em seguida, ele foi levado para o hospital onde recebeu atendimento médico.

Em consulta ao sistema, os policiais ainda constaram que o indivíduo já tem um histórico de crises psicóticas. O caso foi registrado para providências futuras. Ninguém ficou ferido.