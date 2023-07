Suspeito de matar policial morre em confronto com a PM

Um adolescente de 17 anos, suspeito de envolvimento no assalto que culminou na morte de um policial militar aposentado, morreu durante uma abordagem policial na noite do domingo (02) em Abatiá.

De acordo com as informações apuradas pelo portal de notícias Tá no Site, as equipes policiais realizavam diligências acerca de uma tentativa de assalto registrada em uma residência situada ao município de Abatiá. Na ocasião, o ex-policial estava na casa de um amigo quando dois suspeitos invadiram o local e anunciaram o assalto. Após os suspeitos renderem as vítimas, o sargento José Sidnei Yamagami aproveitou um momento de distração dos criminosos e tentou pegar sua arma em seu carro que estava estacionado em frente a residência, mas acabou sendo alvejado com disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

Os suspeitos fugiram do local e a equipe da PM foi informada sobre a situação. No hospital, os policiais foram informados que um policial da reserva havia entrado em luta corporal e detido um dos suspeitos próximo a rodoviária. No local, os policiais realizaram a prisão do indivíduo de 20 anos que acabou confessando a participação no crime. Com ele, os agentes encontraram parte do dinheiro que havia sido roubado e o celular da vítima.

Na sequência, os policiais ainda encontraram em um terreno próximo ao local do crime roupas utilizadas pelos criminosos, um capacete e o revólver calibre 38 que estava envolto a uma calça.

Durante as diligências, os agentes forma informados que o segundo envolvido no crime estava em um caminhão estacionado em uma distribuidora de bebidas. No local, os policiais encontraram um capacete com uma chave de moto. Durante a averiguação, os agentes encontraram o segundo suspeito escondido entre os caminhões e armado com um revólver. Segundo o boletim, ele não acatou a ordem para se entregar e acabou sendo alvejado com um tiro. A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionada para prestar socorro ao adolescente, mas ele não resistiu e veio a óbito.

Frente aos fatos, foram acionadas as equipes da criminalística, Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para dar sequência ao atendimento a ocorrência.

O caso segue sendo investigado.