Festival de Inverno dos Jogos de Aventura e Natureza começa neste fim de semana, no Litoral

Foto: Secretaria de Esporte do Paraná

Começa neste fim de semana (07 a 09), no Litoral do Paraná, o Festival de Inverno 2023 , que marca a segunda etapa dos Jogos de Aventura e Natureza (JAN) da edição deste ano. O festival vai até o dia 23 de julho, em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Morretes, Antonina e Paranaguá.

Serão disputadas mais de 40 modalidades esportivas, incluindo campeonatos nacionais, estaduais, oficinas e apresentações.

Criados pelo Governo do Paraná, em 2019, os Jogos de Aventura e Natureza (JANs) são um projeto inovador que une a prática esportiva e o turismo, pois acontece de forma itinerante em cenários paranaenses que chamam atenção pela beleza da natureza.

O objetivo é incentivar o esporte e fomentar a economia regional, além de levar lazer à população. Trata-se de uma iniciativa pioneira no Brasil em formato e abrangência.

O Festival de Inverno é organizado pela Secretaria do Esporte, e realizado em parceria com a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa e Secretaria de Cultura, com apoio das prefeituras e das federações esportivas de cada modalidade.

A edição 2023 dos Jogos de Aventura e Natureza foi aberta com a etapa Norte , realizada em Londrina, Arapongas, Alvorada do Sul, Primeiro de Maio e Sertanópolis. Ao todo, osJANsterão neste ano quatro etapas: Norte, Festival de Inverno, Corredor das Águas e Angra Doce.

“Os JANs prometem movimentar todo o Estado através de competições, clínicas esportivas e apresentações, utilizando o esporte como indutor do turismo, gerador de emprego, renda e desenvolvimento econômico”, afirma Tiago Campos, diretor de Inovação e Incentivo ao Esporte da Secretaria do Esporte. “Esperamos que o público compareça, participe e se divirta”.

ATRAÇÕES–Uma das grandes novidades desta edição dos JANs é o Festival da Família, que leva integração entre pessoas de todas as idades, lazer e muita diversão. Essa atividade já aconteceu na etapa Norte e se repetirá no Festival de Inverno e em todas as outras fases dos JANs.

Outra atração no Festival de Inverno será os Jogos Indígenas, que também estrearam na etapa Norte. No Litoral eles serão realizados no Aeroparque de Paranaguá. Atletas de diferentes etnias participam de uma série de competições tradicionais, celebrando suas culturas e fortalecendo os laços entre as comunidades.

O público do Festival de Inverno também vai apreciar apresentações de Whelling (manobras sobre duas rodas, com moto, e quatro rodas, com quadriciclo), BMX Freestyle (saltos e manobras radicais com bicicletas), Skate, Kart, Cross Games (que busca atletas mais bem condicionados, dentro de suas capacidades físicas) e Thriatlon.

Chama a atenção nesta etapa o inédito Circuito Brasileiro de Bodyboarding, em Pontal do Paraná, com a participação de atletas de destaque no Brasil. Eles disputarão mil pontos válidos pelo circuito nacional, entre os dias 13 e 16 de julho. Serão aproximadamente 150 atletas competindo em diferentes categorias.

A etapa proporciona aos atletas locais a oportunidade de competir em casa, diante do seu público e em condições conhecidas. Isso ajuda a promover os talentos locais e fortalecer o cenário no Estado.

Outra atração do Festival de Inverno é o enduro equestre. As categorias começam em 10 km e vão até 160 km, percorridos em um mesmo dia. As provas de 10, 20 e 40 km de serão da categoria de regularidade e 60 e 80 km, de velocidade.

Confira a programação completa do Festival de Inverno dos JANs.