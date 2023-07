PM aposentado é morto a tiros no Norte Pioneiro

Um homem de 52 anos foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto registrada na noite do domingo (02) em Abatiá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações, a vítima foi identificada como José Sidnei Yamagami. Ele era policial militar aposentado. O ex-pm estava em um local junto com seus amigos jogando uma partira de baralho quando dois suspeitos invadiram a residência e anunciaram o assalto. Após as vítimas terem sido rendidas, Yamagami aproveitou que os assaltantes estavam distraídos e tentou ir até seu carro para pegar sua arma, mas acabou sendo percebido pelos suspeitos que dispararam contra a vítima.

As equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento ao ex-policial. Ele foi socorrido com um tiro na região do tórax, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Os criminosos fugiram do local após o crime. Até o fechamento desta matéria, eles não haviam sido identificados ou presos.

O caso segue sendo investigado.