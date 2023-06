Tenista Gustavo Almeida, apoiado por programas do Estado, participa do torneio de Wimbledon

Beneficiado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte (Proesporte) e pelo programa Geração Olímpica e Paralímpica, ambos da Secretaria de Estado do Esporte, o tenista Gustavo Almeida, de 17 anos, vai disputar na Inglaterra dois torneios: um na grama mais famosa do mundo – Wimbledon, a partir do dia 8, e o outro em Roehampton, já nesta sexta-feira (30).

Ele viajou na segunda-feira (26) para Londres, acompanhado do treinador Eduardo Luiz Marcolin. “É um dos maiores torneios do mundo, um sonho desde pequeno”, afirma o atleta.

Gustavonunca jogou na superfície de grama, mas diz que as expectativas são as melhores possíveis. “Treinei nas últimas duas semanas em uma quadra de society, é um pouco rápida, mas gostei do meu estilo de jogo, foi encaixando com o tempo. Tenho muita curiosidade de saber como é”, afirma.

Em ambos os torneios, Gustavo jogará o qualifying da chave juvenil. O primeiro deles é o J300 de Roehampton. No final de semana seguinte será a vez do tenista estrear no torneio de maior prestígio do tênis mundial. Esta será a segunda participação de Gustavo em Grand Slams –no início de junho, disputou a chave principal de Roland Garros.

O treinador Eduardo Marcolin, o Duda, afirma que jogar um Grand Slam aos 17 anos é um desafio e precisa ser encarado como aprendizado. “Ano que vem voltamos com ele mais experiente, mais maduro, e aí sim ampliamos nossas expectativas. Não nos impede de ter bons resultados, mas estamos cientes do estágio em que a gente se encontra”, completa.

Competindo desde os 10 anos de idade, o tenista integra o projeto social da Associação Ícaro Marcolin, em Curitiba. O treinador não esconde a alegria de estar acompanhando um garoto do projeto social.

“É o primeiro menino do instituto a jogar num nível desse e é um prazer imensurável e incomparável. Levamos o esporte, educação e cultura para centenas de crianças, mas a evolução só é possível com os recursos. O Proesporte é uma maneira maravilhosa do governo permitir que os grandes atletas permaneçam no Estado”, afirma Duda.

"O Governo do Estado tem proporcionado ao tenista melhores condições de treino e possibilidade de viagens internacionais para alcançar a excelência. É um atleta muito talentoso e dedicado aos treinos que tem tudo para conquistar muito na modalidade e no esporte. Estamos na torcida”, diz o coordenador do Proesporte, Otávio Vinicius Taguchi.