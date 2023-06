Zeca Dirceu celebra aniversário reunindo mais de 7 mil lideranças políticas do Paraná

O deputado federal paranaense pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Zéca Dirceu, celebrou no último dia 21 mais um ano de vida. Como já é tradicional em seu aniversário, as comemorações contaram com diversas reuniões realizadas pelo parlamentar com lideranças políticas por todo o Paraná.

O político paranaense realizou encontros com lideranças políticas nas cidades de Curitiba, Cascavel, São João, Cruzeiro do Oeste, Guarapuava, Cianorte e em Brasília, no Distrito Federal. Demonstrando sua força política, os encontros do parlamentar reuniram mais de sete mil pessoas participantes.

Zeca Dirceu contou como essa tradição começou e agradeceu o carinho que recebe todos os anos no mês do seu aniversário. “Foi uma ideia que partiu de alguns amigos do município de Cruzeiro do Oeste e, com o tempo, acabou se estendendo para outras cidades. É uma alegria muito grande poder encontrar todas essas pessoas e ver o apoio que temos”, comentou o deputado.

O parlamentar está em seu quarto mandato representando o Paraná em Brasília sendo reeleito nas últimas eleições com mais de 123 mil votos.