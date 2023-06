Suspeito de matar homem em Guapirama se entrega a polícia

A equipe da Polícia Civil de Joaquim Távora está investigando um homicídio registrado no município de Guapirama no último sábado (24).

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o crime aconteceu no fim da madrugada do sábado quando um indivíduo identificado como João Henrique de Paula foi morto a tiros.

Após realizar a perícia no local e o corpo da vítima ser recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal), os agentes da Polícia Civil deram início às investigações para apurar a motivação e circunstâncias em que o crime aconteceu. Com o avanço dos trabalhos, nesta segunda-feira (26) um indivíduo compareceu a delegacia acompanhado de seu advogado e se apresentou como autor do homicídio. O suspeito prestou depoimento e não foram divulgadas informações se ele foi preso ou liberado.

O caso segue sendo investigado.