Jogos da Juventude do Paraná concluem fase regional neste final de semana

Começa nesta sexta-feira (23) a segunda fase da etapa regional dos Jogos da Juventude (Jojups), que nesta edição reúnem 12 mil participantes, entre adolescentes, de 14 a 17 anos, e técnicos. As disputas seguem até domingo (25) e acontecem em 12 municípios-sede: Paranaguá, Prudentópolis, Ribeirão do Pinhal, Centenário do Sul, Astorga, Loanda, Ubiratã, Corbélia, Clevelândia, Irati, Marechal Cândido Rondon e Faxinal. Serão definidos os que seguem para a próxima etapa, a macrorregional,que ocorrerá de 17 e 20 de agosto.

Os Jojups são realizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, com apoio das prefeituras dos municípios-sede. A primeira fase da regional aconteceu entre os dias 01 e 04 de junho, envolvendo quatro modalidades coletivas: basquete, vôlei, handebol e futsal. Nesta segunda fase são disputadas as mesmas modalidades –somente na macrorregional é que será acrescida a disputa de vôlei de praia.

Segundo Agnaldo Luiz Baldo, supervisor estadual dos Jojups, a competição é um dos eventos esportivos mais importantes entre os jogos oficiais do Estado. “Os Jojups desempenham um papel fundamental no avanço da nossa política esportiva, pois reúnem adolescentes que estejam estudando em escolas do Paraná e têm alto nível técnico. Eles contribuem para o desenvolvimento e aprimoramento das práticas esportivas”, afirma.

O número de participantes deste ano representa aumento de 33% em relação à edição anterior, com 9 mil. O número de equipes inscritas também subiu, de 597 para 794. O evento tem a participação direta de 285 municípios. Confira o regulamento da competição. Os resultados serão divulgados AQUI .

APLICATIVO– Os Jogos da Juventude estão entre os 11 promovidos pelo Governo do Estado e pode ser acompanhado pelo aplicativo Paraná Esporte , lançado na última semana. Os demais jogos são os de Aventura e Natureza, Escolares, Escolares-Bom de Bola, Abertos, Abertos Master, Abertos Paradesportivo, Bom de Bola, Combate, Universitários e Jogos da Integração do Idoso.

Desenvolvido pela secretaria estadual do Esporte e ampliado em parceria com a Ingá Digital, o app Paraná Esporte foi criado na plataforma de gestão esportiva SportApp. Ele permite visualizar os resultados dos jogos já finalizados e as parciais de jogos em andamento, além de informações como agendas, notas, locais e regulamentos. O aplicativo está disponível para download na App Store e Google Play .