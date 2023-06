Homem morre no meio da rua após pedir ajuda aos vizinhos

Um homem morreu na madrugada desta quinta-feira (22). A situação foi registrada no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 04h00 para prestar atendimento a uma ocorrência onde a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) havia constatado o óbito de uma pessoa na Rua Clementina João Melo, no bairro Colina Verde em Santo Antônio da Platina. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe do SAMU confirmou aos policiais que a vítima já estava sem vida. O corpo do homem estava na rua e, em contato com testemunhas, vizinhos da vítima relataram que o indivíduo estava pedindo ajuda e vomitando sangue, caindo desfalecido momentos depois. Ainda segundo relatos de populares, a vítima seria alcoólatra.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para dar sequência ao atendimento da ocorrência.

O caso deve ser investigado.