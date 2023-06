Paraná sedia Encontro Nacional de Secretários e Secretarias de Esporte

A segunda edição do Encontro Nacional de Secretários e Secretarias de Esporte teve sua cerimônia de abertura na noite de quarta-feira (21), com a presença do secretário de Esporte do Estado, Helio Wirbiski.O evento acontece no Canal da Música, em Curitiba. Algumas palestras estão marcadas para os salões do Parque Barigui.

Com apoio do Conselho Regional de Educação Física do Paraná e organização da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, o encontro reúne secretários de 202 cidades, das cinco regiões do País, para conhecerem os programas de Curitiba e apresentarem palestras e cases esportivos que vêm sendo desenvolvidos.

"É uma honra sediar um encontro dessa magnitude. O Paraná tem programas que são referência nacional, como o bolsa-atleta Geração Olímpica e Paralímpica, a lei de incentivo, e os jogos oficiais, organizados com apoio das prefeituras, que formam grandes talentos para o esporte nacional", disseWirbiski.

“Essa é uma experiência importante, já que aqui podemos desenvolver trabalhos que vão melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas pelo esporte e a atividade física”, completou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Eduardo Pijak Jr.

Ana Moser, ministra do Esporte, também participou da abertura. Ela apresentou pontos da Lei Geral do Esporte, sancionada recentemente pelo governo federal, e defendeu a integração entre todos as esferas administrativas para que o Brasil se torne uma potência ainda maior em algumas modalidades. "Precisamos trabalhar com políticas públicas comprometidas", complementou.

HOMENAGEM AO GOVERNADOR– Antes da abertura, uma comitiva de secretários nacionais se reuniu com o governador Carlos Massa Ratinho Junior para agradecer pela recriação da Secretaria de Esportes do Paraná. Um dos objetivos da nova pasta é trabalhar de maneira integrada com os milhares de profissionais do esporte no Paraná, inclusive nas questões de saúde física e mental, e envelhecimento.

O governador também sancionou no começo do anoalei 21.405/2023, que institui o Fundo Estadual do Esporte , instrumento de natureza contábil com a finalidade de destinar recursos para a gestão da política estadual de esporte.A lei também instituiu o Sistema Esportivo Estadual, destinado à articulação, promoção e gestão integrada e participativa das políticas públicas de esporte. Ele é composto porSecretaria de Estado do Esporte,Conselho Estadual do Esporte, Paraná Esporte,Justiça Desportiva,órgãos públicos municipais que tratam de esporte e organizações que atuam na área esportiva, de acordo com os subsistemas próprios, conforme estabelece a legislação federal.

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA

Salão Barigui

14h - Case Paranavaí (PR) - secretário Rafael Otaviano

14h10 - Case Manaus (SM) - secretário Aurilex Moreira

14h20 - Palestra Oficina de elaboração de projetos da Lei de Incentivo Federal - Michelle Vinecky, diretora de Políticas de Incentivo ao Esporte - Ministério do Esporte

Salão de Atos

14h - Palestra Lei Geral e a formação do Sistema Nacional do Esporte - Cassia Damiani, diretora do Esporte Educacional

14h50 - Case Piraquara (PR) - secretária Ana Tesseroli

15h - Palestra Formação de Conselhos Municipais e Estaduais de Esporte: importância e diretrizes para sua criação - Professores Humberto Panzetti e Natasha Lise

15h45 - Case Itabirito (MG) - secretário Rafael Rondow

15h55 - Case São Paulo (SP) - Associação do Secretários Municipais do Estado de São Paulo - secretário executivo Mauzler Paulinetti

16h05 - Case Recife (PR) - Gabriel Morais e Gabriel Perussi

16h15 - Palestra Curitiba Capital do Esporte - Coronel Helena e secretário Carlos Eduardo Pijak Jr.

Sala Meio Ambiente

16h45 - Apresentacão de modalidades esportivas - Duoball, Pickleball e Punhobol.

SEXTA-FEIRA

9h - Palestra - Experiências de uma campeã mundial em ações de iniciação esportiva na Prefeitura de Curitiba - Campeã Mundial de basquete Prof. Dalila Bulcão

9h30 - Case Belém (PA) - secretário Cássio Andrade

9h40 - Case CBDU - presidente Luciano Cabral

9h50 - Palestra Atuação do Profissional de Educação Física no Desenvolvimento da Sociedade - professor Gustavo Brandão, presidente do CREF9/PR

10h15 - Palestra - O futebol feminino no Brasil: ações necessárias para seu desenvolvimento - Marina Toscano, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Futebol

10h45 - Palestra Em busca do golpe perfeito - Tiago Camilo, medalhista olímpico e campeão mundial de judô

Salão Barigui

14h - Case Ouro Preto (MG) - Bruno Ocelli

14h10 - Case Itabira (MG) - Natalia Lacerda

14h20 - Palestra Oficina de elaboração de projetos da Lei de Incentivo Federal - Michelle Vinecky, diretora de Políticas de Incentivo ao Esporte Ministério do Esporte

Salão de Atos

14h - Case Poços de Caldas (MG) - secretário Fernando dos Santos

14h10 - Apresentação de projetos de referência do Governo do Estado do Paraná - secretário Estadual de Esporte Helio Wirbiski

14h40 - Case Cidade Educadora - Maria Silvia

14h50 - Case Confederação Badminton - presidente José Roberto Campos

15h - Palestra O Instituto Inteligência Esportiva e a importância dos dados para o desenvolvimento de políticas públicas no esporte - Pro-Reitor da UFPR Prof. Fernando Mezzadri

15h45 - Case Laranjeiras do Sul (PR) - secretário Rafael Nascimento

15h55 - Palestra Projetos do Ministério do Esporte: apresentação e possibilidades para Estados e Municípios - Prof. Cassia Damiani.