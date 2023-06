Atleta paranaense que treina na UEL alcança o topo do ranking mundial de atletismo

A londrinense Tatiane Raquel Silva é a mais nova líder do ranking mundial de atletismo da Federação Internacional de Atletismo (World Athletics) nos 2000 metros com obstáculos. Ela alcançou tal feito depois de vencer a edição da prova durante oMeetingInternacional de Puznán – Memorial Czeslawa Cybulskiego, na Polônia, com o tempo de 6 minutos, 1 segundo e 47 centésimos.

Tatiane Raquel Silva iniciou a sua carreira há 23 anos na escolinha de formação do projeto Londrina Atletismo, que tem sede no Centro de Educação Física e Esportes (Cefe) da Universidade Estadual de Londrina (UEL), e utiliza a pista para treinamentos.

É a primeira vez em 23 anos de história que a equipe Londrina/FEL/IPEC tem um atleta no topo da lista dos melhores do mundo. Em 2022, o time londrinense teve seis atletas entre os 50 do mundo. Para se ter uma ideia do tamanho do feito, a marca estabelece também recorde domeetingpessoal e a coloca ainda no topo do ranking sul-americano. “Nossa, ainda não caiu a ficha. Felicidade enorme. A gente treina tanto, trabalha, se dedica, sofre, e a recompensa veio. Melhor, impossível”, disse a atleta, que completou 33 anos recentemente.

Um dos grandes nomes das provas de fundo no Brasil há alguns anos, Tatiane foi escolhida pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), através de recurso do Programa Seleção Permanente, para treinar e competir na Europa. Em um mês, a londrinense disputou quatro meetings internacionais e venceu todos, com direito a recordes e pontos importantes somados no ranking mundial na luta pela vaga olímpica para Paris-2024.

Em solo europeu, ela já havia vencido os 3000 metros noMeetingInternacional de Atletismo Jaén Paraíso Interior, na Espanha. Na oportunidade, ela estabeleceu também o novo recorde da competição com o tempo de 9 minutos, 38 segundos e 28 centésimos e foi eleita a melhor atleta do campeonato no naipe feminino. Também foi a campeã da mesma prova do Meeting Internacional de Budapeste, na Hungria. O ouro veio também nos 1500 metros no Meeting Cidade de Lisboa – Memorial Moniz Pereira, em Portugal.

O gestor do projeto Londrina Atletismo, Gilberto Miranda, exaltou o feito de Tatiane. “Uma atleta com uma vontade e dedicação exemplares, que vem lutando há tantos anos para se manter entre as melhores. Desde muito jovem, a gente já notava nela essa vontade de vencer e querer estar entre as melhores do mundo. Resultado histórico para o atletismo do Brasil, do Paraná e de Londrina”, destacou.

LONDRINA ATLETISMO– Além da parceria com a UEL, o Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte. Também conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), e do Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC).