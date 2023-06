Jogos Abertos do Paraná já têm alguns classificados; confira como foi o final de semana

Entre os dias 15 e 18 de junho, 12 municípios do Estado foram sede dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS), promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES). A Fase Regional 1 teve participação de 260 municípios, sendo 807 equipes e 11.826 participantes, somando atletas e dirigentes, em seis modalidades: vôlei, handebol, bolão, bocha, futsal e basquete. A segunda fase da regional será entre os dias 30 de junho e 2 de julho nas mesmas cidades.

Os resultados podem ser conferidos no aplicativo Paraná Esporte. Ele foi desenvolvido pela Secretaria do Esporte em parceria com a Ingá Digital. Ele permite visualizar os resultados dos jogos já finalizados e as parciais de jogos em andamento, além de informações como agendas, notas, locais e regulamentos. O acesso a transmissões ao vivo, resultados em tempo real e classificações do torneio será possível quando esta modalidade estiver disponibilizada na plataforma SportApp. O app está disponível para download na App Store e na Google Play.

Em Campo Largo, quem já garantiu a classificação direta para a fase final da competição – que acontece no município de Pato Branco, em setembro –, foram as equipes que competiram na modalidade da bocha, mais especificamente os selecionados de Almirante Tamandaré e Pontal do Paraná, respectivamente. A equipe tamandareense não tomou conhecimento dos seus adversários e ganhou seus três duelos pelo placar de 3 a 0, assegurando assim a primeira colocação geral da etapa.

Em Coronel Vivida, seis equipes já confirmaram presença na fase macrorregional. O handebol feminino de Clevelândia e o bolão feminino de Coronel Vivida estão classificados. A conquista do bolão masculino ficou com o time de Marmeleiro. No basquetebol feminino, o time de Palmas já garantiu a vaga, e no masculino Francisco Beltrão venceu seus três jogos, carimbando a participação na próxima fase. Na bocha, Palmas estará representando a região na competição.

Em Jardim Alegre, o time de futsal feminino da casa foi uma das equipes com classificação confirmada para a próxima fase. Em Missal, destaque para a forte equipe do futsal masculino de São Miguel do Iguaçu, que venceu os três jogos que disputou, garantido o primeiro lugar do grupo.

Confira mais histórias sobre o final de semana do esporte.