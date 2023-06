Esporte divulga 2ª lista com mais 190 contemplados do Geração Olímpica e Paralímpica 2023

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, divulgou nesta segunda-feira (19) a segunda lista de contemplados na edição de 2023 do Geração Olímpica e Paralímpica , programa que destina bolsa-auxílio para atletas e técnicos vinculados a instituições paranaenses (federações e escolas). Constam da lista mais 190 nomes e, com isso,chega agora 1.295 o número de contemplados na atual edição do programa.A primeira lista foi publicada em 26 de maio, com 1.105 nomes de atletas e técnicos credenciados a receberem bolsa auxílio.

Os incluídos nesta segunda lista só estarão aptos a receberem a bolsa após o envio da documentação, com prazo até 27 de junho de 2023. Atletas e técnicos que desejarem entrar com recurso devem seguir o Artigo 48 do Regulamento Geral da edição de 2023. A Secretaria do Esporte segue com o processo de análise da documentação. A classificação final dos inscritos é realizada por meio de análise das Entidades de Administração do Desporto (EAD) e da Comissão Estadual de Avaliação.

Neste ano, o programa chega a sua 12ª edição com R$ 5,2 milhões destinados a bolsa-auxílio para atletas e técnicos, atendendo desde jovens promessas do esporte a estrelas de renome internacional. O patrocínio exclusivo é da Copel.

Somadas as 12 edições, o investimento total chega a R$ 50 milhões. É o maior programa estadual de bolsa-atleta do País, conforme pesquisa realizada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e divulgada na Revista Latino-Americana de Estudos Socioculturais do Esporte.

Confira a segunda lista de contemplado no programa .

Confiraos documentos necessários para envio ao programa .