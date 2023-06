Reunião da Amunorpi debate com representantes do governo melhorias para o Norte Pioneiro

A Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), realizou na manhã da quinta-feira (15) a terceira Reunião Ordinária do ano de 2023. O principal objetivo foi reunir as autoridades municipais e do Governo Estadual em busca do desenvolvimento da região.

A reunião foi realizada no Salão do Santuário e contou com a presença dos prefeitos que fazem parte dos municípios que compõem a associação, representantes das autarquias do governo estadual na região, secretários estaduais e de deputados estaduais.

A Folha conversou com o prefeito de Siqueira Campos e presidente da Amunorpi, Luiz Henrique Germando, que falou sobre o encontro. “Esta é a terceira reunião ordinária que promovemos neste ano de 2023. Estamos realizando um trabalho que busca sempre trazer secretários do governo do Estado e deputados para participar destes encontros e apresentar a eles as demandas dos municípios da região. Fico feliz que esta tenha sido a maior reunião do ano e também por estar cada vez mais tendo a adesão e participação dos prefeitos”, comemorou Germano.

O presidente da associação ainda destacou a importância da participação dos prefeitos e falou sobre o que a entidade representa. “Estamos trabalhando para unir cada vez mais os prefeitos dos municípios da região. Hoje a associação conta com a adesão de 23 municípios e representa mais de 400 mil habitantes do Norte Pioneiro. A participação dos prefeitos e secretários é importante para que possamos repassar as demandas ao governo estadual e buscar o desenvolvimento da região. Com essa união, vamos estar mais fortes para resolver as carências das cidades e melhorar a qualidade de vida da população”, destacou Germano.

O prefeito de Siqueira Campos ainda falou sobre as obras que estão sendo realizadas para recuperar a PR-092 e também sobre a expectativa para chegada do pedágio. “No momento estão sendo realizadas obras paliativas para resolver os problemas mais urgentes como tapar os buracos e melhorar a sinalização. Também estão sendo terminados alguns trevos e realizada a duplicação do perímetro urbano de Siqueira Campos. Com a chegada do pedágio, esperamos que as condições da pista melhorem bastantes. Estamos trabalhando para que tenha um preço justo e obras para melhorar a rodovia”, comentou.