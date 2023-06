Destaque nacional, atleta apoiado pelo Estado disputa o Panamericano de esgrima

Competidores paranaenses participam do Campeonato Panamericano de Esgrima, em Lima, no Peru, que começou nesta quinta-feira (15) e segue até quarta-feira (21). Na equipe do Paraná está Fabrizio Lazzarotto, um dos destaques da esgrima brasileira, que tem o apoio do Governo do Estado, com o Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte (Proesporte) e o Geração Olímpica e Paralímpica, ambos desenvolvidos pela secretaria estadual do Esporte.

Fabrizio é bicampeão brasileiro, já conquistou bronze individual na Copa do Mundo Juvenil, foi duas vezes a prata no Panamericano, além de ter alcançado a 8ª posição no mundial por equipe. “É um atleta jovem, dedicado e sempre destaca a importância do incentivo”, afirma o coordenador do Proesporte, Otávio Vinícius Valente Taguchi. “É um orgulho constatar que o programa o ajuda a treinar com qualidade, participar dos campeonatos e vivenciar essas experiências”, afirma Taguchi.

O atleta foi bolsista do programa Geração Olímpica e Paralímpica em 2013, nas edições de 2015 a 2022 e já está selecionado, também, para a atual, de 2023. O programa, que completa sua 12ª edição neste ano, é um agente motivador para o esporte paranaense e contribui para o desenvolvimento de futuros talentos esportivos do Estado. Neste ano o investimento passa de R$ 5,2 milhões, com o patrocínio exclusivo da Copel, para bolsa-auxílio a atletas e técnicos, atendendo desde jovens promessas a estrelas de renome internacional. Somadas as 12 edições, o investimento chega a R$ 50 milhões.

O esgrimista também foi contemplado com o apoio do Proesporte em 2022, com projeto na categoria Excelência Esportiva - alto rendimento. Esse programa permite que o contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) destine parte do valor do imposto a recolher para projetos esportivos credenciados pela Secretaria do Esporte. No ano passado o Governo do Paraná destinou o montante de R$ 9 milhões para o quarto edital do programa. Neste ano, o Governo do Estado confirmou R$ 50 milhões para projetos esportivos a serem executados em 2024 e 2025 - o maior volume de recursos para fomento e incentivo na história do esporte do Paraná.

CAMPEONATO -Organizado pela Federação Internacional de Esgrima e pela Confederação Panamericana de Esgrima, o torneio conta com a participação de competidores paranaenses nas modalidades individuais, a serem disputadas nesta sexta-feira (16), e coletivas - na segunda-feira (20). O torneio faz parte do grupo de competições que somam pontos para a classificação olímpica, assim como o mundial, em julho, em Milão. A seleção brasileira conta com quatro participantes para cada uma das seis modalidades. Dentre os 24 escolhidos, quatro representam o Paraná: além de Fabrízio Lazzarotto, estão Amanda Netto Simeão, na modalidade espada feminina, e Alexandre Camargo e Leopoldo Gubert.

“O treinamento foi intenso a partir de dezembro, com experiência de treinos e competições na Itália em fevereiro. Estamos evoluindo na parte técnico-tática e, apesar de algumas lesões no período, a expectativa está alta. Com os ajustes táticos, os resultados deverão ser positivos”, afirma Fernando Fumio Kato, técnico de Fabrízio, Alexandre e Leopoldo.

TRAJETÓRIA -Segundo Fabricio Lazzarotto, edição deste ano do Panamericano de Esgrima é uma das mais fortes da história da modalidade. “Muitos países vêm de trabalhos longos, não tem adversário fácil. Nossa preparação foi muito boa e quero conquistar o melhor resultado possível”, afirma. Ele começou a praticar esgrima em 2007, no Círculo Militar do Paraná. Sua especialidade é a espada, uma das três modalidades da esgrima – as outras são o sabre e o florete.

Em sua primeira partida, um menino mais velho, campeão brasileiro, o deixou ganhar pelo prazer do esporte - isso o fez seguir firme na modalidade. Em apenas três anos, Fabrizio já marcava presença na seleção brasileira infantil, passando por todas as categorias até começar a competir na adulta, aos 17 anos, entre os quatro melhores do país. Ele passou a treinar muito forte desde cedo, na Academia Mestre Kato, em Curitiba, e destaca que o esporte o ajudou a desenvolver a competitividade, os valores e a disciplina, até se tornar uma vontade profissional.

O primeiro atleta olímpico da esgrima no Paraná, Athos Schwantes, é uma grande referência e inspiração para Fabrizio. Os dois se encontraram quando Lazzarotto tinha apenas 15 anos, e desde então, iniciaram um trabalho juntos para atingir os objetivos. “Ele é um ídolo, um herói, sempre foi fora de série. Em nosso primeiro encontro, perdi pra ele de 15 a 14, nunca perdi com tanta alegria, liguei para os meus pais logo em seguida”, conta. "Meu sonho é participar dos Jogos Olímpicos, mas atualmente estou focado nos Jogos Panamericanos de Santiago”, afirma. Para chegar ao seu grande objetivo, basta a Fabrizio se manter entre os três primeiros do ranking nacional.