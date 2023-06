Governo lança aplicativo que permite acompanhar todos os Jogos Oficiais do Paraná

O Governo do Estado lançou um aplicativo que permite acompanhar todos os eventos e competições dos 11 Jogos Oficiais – Aventura e Natureza, Escolares, Escolares-Bom de Bola, Abertos, Abertos Master, Abertos Paradesportivo, da Juventude, Bom de Bola, Combate, Universitários e Jogos da Integração do Idoso.

Desenvolvido pela Secretaria estadual do Esporte e ampliado em parceria com a Ingá Digital, o Paraná Esporte foi criado na plataforma de gestão esportiva SportApp. Ele permite visualizar os resultados dos jogos já finalizados e as parciais de jogos em andamento, além de informações como agendas, notas, locais e regulamentos. O acesso a transmissões ao vivo, resultados em tempo real e classificações do torneio será possível quando esta modalidade estiver disponibilizada na plataforma SportApp.

“O objetivo do app Paraná Esporte é divulgar e aproximar os Jogos Oficiais do Estado daqueles que não podem estar presentes nos municípios-sede. Ele é destinado principalmente a familiares e amigos, tornando possível acompanhar a participação de entes queridos nas competições. O app é simples e objetivo”, afirma o diretor de Esportes da pasta, Cristiano Barros.

Segundo o secretário do Esporte do Paraná, Helio Wirbiski, esta inovação, além de facilitar o acompanhamento dos locais, horários e resultados dos jogos, também aproxima a população em geral das competições. “O Paraná vem inovando a cada dia, trabalhando de forma interdisciplinar e integrativa, no caso do esporte, este acesso à programação na palma das mãos é mais um facilitador”, comenta.

Paulo Cézar Cardoso, sócio administrador da Ingá Digital, conta que a empresa, sediada em Maringá, foi escolhida para patrocinar os Jogos Oficiais do Estado, disponibilizando a ferramenta tecnológica. “O SportApp é uma plataforma completa desenvolvida pela Ingá, composta por um sistema que tem como objetivo contribuir para a gestão esportiva. Ele é destinado a dirigentes técnicos, atletas e a todos os cidadãos paranaenses”, explica.

Segundo ele, além dos resultados, diversas atividades e rotinas que antes eram realizadas manualmente agora são agilizadas e simplificadas, como o processo de inscrições, a organização técnica dos jogos, o controle dos refeitórios, o gerenciamento de transporte e a reserva de hotéis. “Com essa tecnologia, os organizadores, dirigentes técnicos e atletas também têm em mãos uma ferramenta que otimiza o planejamento, a logística e a execução das competições, contribuindo para o sucesso e o crescimento do esporte no estado do Paraná”, conclui.

O aplicativo Paraná Esporte está disponível para download na App Store e na Google Play .