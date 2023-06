Jogos Abertos do Paraná, que reúnem atletas de todas as idades, começam nesta quinta-feira

Começa nesta quinta-feira e segue até domingo (15 a 18) a fase regional da 65ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (Jap’s), competição que tem como principal característica reunir diferentes gerações, de jovens de 17 anos a atletas de 70 ou mais. Promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, eles contam com o apoio das prefeituras. Os Japs envolvem nesta edição 807 equipes e 11.826 participantes, somando atletas e dirigentes.

Serão 12 municípios-sede: Campo Largo, Prudentópolis, Ribeirão do Pinhal, Florestópolis, Nova Esperança, Umuarama, Ubiratã, Guaraniaçu, Coronel Vivida, São Mateus do Sul, Missal, Jardim Alegre.

A segunda fase da regional será entre os dias 30 de junho e 2 de julho nestas mesmas cidades.A etapa regional define os classificados para a fase macrorregional, que acontece do dia 31 de agosto ao dia 3 de setembro em Irati, Ivaiporã, Terra Rica e Dois Vizinhos.

Nesta semana, seis modalidades estarão em disputa: vôlei, handebol, bolão, bocha, futsal e basquete. A idade mínima para participação é 17 anos e não existe limite de idade máxima.

“Um atleta de 80 anos da bocha nos procurou recentemente com dúvidas e conseguimos ajudá-lo a fazer a inscrição”, conta Richarde Cesar Salvador, supervisor técnico dos Jogos Abertos do Paraná 2023. Ele chama essa fase de “esporte participação”, pois ela dá oportunidade a todos os municípios do Estado.

“A oportunidade de colocar diferentes faixas etárias em um mesmo alojamento propicia uma troca de experiências bastante importante. Os jogos têm esse caráter de rendimento esportivo, mas também de integração entre diferentes faixas etárias”, afirma o diretor de Esportes da Secretaria, Cristiano Barros. "Alguns atletas poderiam ser avôs de outros que estão iniciando uma trajetória esportiva, e ambos estão na mesma competição, mesmo que em modalidades diferentes”.

Os resultados da fase regional podem ser acompanhados no aplicativo da Paraná Esporte , que divulga as informações dos jogos em tempo real e está disponível no Google Play.

Os cronogramas completos podem ser conferidos AQUI .