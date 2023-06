Polícia divulga foto de suspeito procurado pelo crime de tráfico de drogas

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina divulgou, nesta terça-feira (13), a identidade de um indivíduo considerado foragido pela prática do crime de tráfico de drogas no município.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PC, o indivíduo foi identificado como Bruno Camargo da Silva, de 27 anos. Ele foi alvo de uma operação policial de combate ao tráfico de drogas deflagrada no dia 05 deste mês. Na ocasião, os policiais encontraram no local 7,2 kg de maconha, balança de precisão, R$ 300 em dinheiro, um aparelho televisor e um notebook, equipamentos de procedência duvidosa. Já o suspeito não foi localizado.

Com isso, após decisão da Justiça o indivíduo passou a ser considerado foragido sendo autorizada a divulgação de sua identidade e imagem para o público em geral.

Informações que possam ajudar a polícia a chegar ao seu paradeiro podem ser repassadas de forma anônima através do telefone 190 ou por meio do Whatsapp da Polícia Militar através do número (43) 99150-0190.