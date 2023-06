Governador parabeniza atletas e dirigente do Cascavel Futsal, bicampeão da Libertadores

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta terça-feira (13), no Palácio Iguaçu, atletas e dirigente do Cascavel Futsal, bicampeão das Américas. O time conquistou a 12ª edição da Conmebol Libertadores da América de Futsal, competição mais importante da América do Sul desta modalidade esportiva, que neste ano foi disputada em Caracas, na Venezuela. A equipe derrotou o Joinville Esporte Clube, de Santa Catarina, por 3 a 1 na grande final. O time já havia conquistado o título em 2022 e garantiu vaga para a disputa do Campeonato Mundial de Futsal.

Ratinho Junior ressaltou a importância da conquista para alavancar a imagem do Estado em âmbito internacional.“O futsal é muito forte no Estado, tem muitos clubes regionais, um campeonato estadual relevante. É um orgulho estarmos na vitrine da imprensa internacional com essa conquista. O esporte é a maneira mais fácil de propagar a imagem de uma cidade, de um Estado e até de um País. Com talento e organização, o time trouxe essa taça para casa, o que para nós é motivo de muita alegria”, parabenizou o governador.

Participaram do encontro o presidente do time, João Passos, e os jogadores Lucas Chioro, Zequinha, Claudinho, Di Fanti, Ernandes, Fernando, Gessé, Igor Carioca, Jhony, Jorginho, Lucas Selbach, Matheus Assunção, Micuim, Minatti, Obina e Rabisco.

O presidente do time enfatizou que a conquista é dedicada a todos os paranaenses. “O título é não só do Cascavel Futsal, mas de todos os paranaenses, porque representou o Estado e o Brasil numa competição extraordinária. Ficamos muito felizes com esse reconhecimento do governador. O importante é fomentar o esporte para as gerações futuras. Queremos contribuir cada vez mais com o Paraná, que hoje é o Estado mais forte do Brasil no futsal”, disse Passos.

O Cascavel Futsal também receberá nesta terça-feira o Título de Congratulações, uma homenagem na Assembleia Legislativa do Paraná ao feito alcançado em Caracas. "É uma forma de o Estado do Paraná homenagear o Cascavel Futsal por vencer a Libertadores da América. Sem dúvida, estão levando o nome de Cascavel e do Paraná a um nível internacional. É um momento histórico", afirmou o deputado Gugu Bueno, proponente da honraria, com co-autoria dos deputados Batatinha e Márcio Pacheco.

HISTÓRIA– Fundado em 1991, o Cascavel Futsal é um dos mais tradicionais times do País. Em 1998, chegou à elite do esporte ao vencer o Campeonato Paranaense de Futsal – Chave Prata. Até hoje, o time nunca foi rebaixado. Além de bicampeão da Libertadores da América, em 2022 e 2023, o Cascavel Futsal é heptacampeão paranaense e foi campeão da Liga Nacional de 2021.

TIME FEMININO–O Cascavel também foi campeão da Libertadores de Futsal Feminino em 2023. O time paranaense (Stein Cascavel) bateu na final o Always Ready, da Bolívia, por 5 a 0, nesta semana. A competição foi disputada em Luque, no Paraguai.O Cascavel Futsal Feminino foi fundado em 2019 e já ganhou o Paranaense, a Copa do Brasil, o campeonato estadual, a Liga Futsal Feminina e a Copa Mundo de Futsal.

PRESENÇAS– O vice-governador Darci Piana e o deputado estadual Batatinha também participaram do encontro.