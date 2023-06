Mulher descobre traição e joga celular na cara do marido

Uma discussão entre um casal por causa de uma traição virou caso de polícia na manhã do sábado (10) no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 10h00 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência envolvendo agressão registrada em uma residência situada a Rua Giovani Possamai. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com o solicitante, este passou a relatar que sua esposa havia lhe agredido jogando um aparelho celular contra ele o qual acabou atingindo seu rosto causando lesão próximo a sobrancelha. Ao ser indagada sobre a situação, a mulher passou a relatar que tomou tal atitude após descobrir uma traição. Ela ainda contou à polícia que o homem ameaça matar a filha de dois anos que ele teve em outro relacionamento. Já o indivíduo, relatou que, na verdade, a esposa e sua sogra agridem a menina.

Frente aos fatos, como a situação envolveu uma denúncia referente a menor de idade, a equipe do Conselho Tutelar foi acionada e os envolvidos encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.