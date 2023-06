Ouro no Pan de Ginástica Rítmica e Jogos Escolares movimentaram o esporte do Paraná no feriado

A fase macrorregional dos 69º Jogos Escolares aconteceu entre os dias 7 e 11 de junho em oito municípios do Estado (Curitiba, Palmeira, Pato Branco, Corbélia, Pérola, Jandaia do Sul, Arapoti e Goioerê). A competição faz parte dos jogos oficiais do Governo do Estado e foi promovida pela Secretaria do Esporte, em parceria com a Secretaria da Educação, com o apoio das prefeituras e os Núcleos Regionais da Educação. Foi um dos grandes atrativos deste final de semana, que também contou com Brasileiro de Kickboxing ePan-Americano de Ginástica Rítmica

Os Jogos Escolares contaram com a participação de 18 mil pessoas entre alunos-atletas e técnicos de 289 municípios, que competiram nas modalidades de basquete, futsal, handebol, voleibol, atletismo, tênis de mesa, xadrez e vôlei de praia.

Os classificados nessa etapa vão para a fase final da competição, que acontece em duas cidades: Maringá (para atletas de 15 a 17 anos), entre os dias 14 a 22 de julho; e Apucarana (para atletas de 12 a 14 anos) entre os dias 5 a 22 de agosto.

“Teremos uma grande participação em ambas as etapas de Maringá e Apucarana. Serão em torno de 6 mil atletas”, disse o diretor de Esportes da Secretaria do Esporte, Cristiano Barros.“É um volume muito grande de atletas, já estamos trabalhando para oferecer as melhores estruturas, e antecipamos as conversas com os municípios para facilitar a chegada na data do evento com tudo em ordem para todos”.

Os campeões dos Jogos Escolares representarão o Paraná nos Jogos Escolares Brasileiros, Jogos da Juventude e Paralimpíadas Escolares.

BRASILEIRO DE KICKBOXING– Entre os dias 8 e 11 de junho, o Ginásio do Tarumã foi palco do Campeonato Brasileiro de Kickboxing (adulto e sub-17). O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB), com o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Curitiba. O campeonato teve a presença do tricampeão mundial da modalidade, o paranaense Célio Rodrigues, e reuniu 1.500 atletas de 19 estados do Brasil.

O diretor de Grandes Eventos da Secretaria de Estado do Esporte, Clésio Prado, disse que competições como essa mostram a força do Paraná no âmbito nacional. “Uma promoção dessa magnitude realmente consolida o Paraná na rota de grandes eventos, e para nós a parceria com o município e as confederações é mais um passo para o desenvolvimento de eventos de alto rendimento”, afirmou.

O Brasileirão de Kickboxing é considerado o maior da modalidade no continente americano, reconhecido pela World Association of Kickboxing Organization (WAKO) e garantiu pontuação para o ranking nacional, que classifica atletas para competições internacionais.

PAN-AMERICANO DE GINÁSTICA RÍTMICA–A cidade de Guadalajara, no México, recebeu entre os dias 8 e 11 de junho o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica. Quatro paranaenses fizeram parte da seleção brasileira que participou da competição, todas atletas contempladas na edição de 2023 do programa Geração Olímpica e Paralímpica. Na categoria Individual Adulto, Bárbara Domingos conquistou o primeiro lugar no individual geral, na fita e nas maças, e conquistou o segundo lugar no arco.

Na categoria Conjunto Adulto, Giovanna Silva e Nicole Pircio representaram o Paraná, e junto de mais três atletas brasileiras, conquistaram o primeiro lugar no conjunto geral, no conjunto de cinco arcos e no conjunto misto.

A ginasta Yumi Moriyama representou o Paraná na categoria Conjunto Juvenil, e conquistou o primeiro lugar no conjunto geral, no conjunto de cinco arcos e no de cinco bolas.Ao todo, as paranaenses conquistaram juntas 10 medalhas.

Para a presidente da Federação Paranaense de Ginástica, Márcia Aversani, o Brasil tem se mostrado cada vez mais uma potência na modalidade. “Foram dias bem intensos, mas muito satisfatórios porque o nosso continente tem um alto nível de desenvolvimento na ginástica rítmica e o nosso país hoje é o protagonista”, disse. “Conquistamos duas vagas para o campeonato mundial na categoria individual adulto. Temos uma boa porcentagem de paranaenses na seleção brasileira, o que nos deixa muito orgulhosas”.

JOGOS DE AVENTURA E NATUREZA– Nos dias 10 e 11 de junho, o município de Primeiro de Maio, no Norte do Estado, também recebeu o Campeonato Paranaense de Corrida de Aventura, que faz parte do calendário dos Jogos de Aventura e Natureza - Etapa Norte.

A competição foi dividida em três categorias: Aventura (50 km), Discovery (20 km) e MTB Adventure (40 km). Ele foi organizado pelo Governo do Estado em conjunto com a Prefeitura e da Federação de Corridas de Aventura do Paraná (Fecap) e contou com a presença de mais de 140 atletas.

O Paranaense de Corrida de Aventura encerrou a etapa norte dos JANS, a próxima etapa dos Jogos de Aventura e Natureza será o Festival de Inverno, no Litoral.

Tiago Campos, diretor de Inovação da Secretaria do Esporte, falou sobre o planejamento para a próxima etapa dos Jogos de Aventura e Natureza. “Nós finalizamos agora com chave de ouro a etapa Norte dos JANS, foi um sucesso total com o lançamento do Festival da Família e dos Jogos Indígenas e agora estamos nos preparando para o Festival de Inverno que acontece em julho no Litoral e vai contar com várias modalidade esportivas, atrações culturais para atender a comunidade paranaense”, complementou.