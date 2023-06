Quase 40 cabeças de gado são furtadas em fazenda da região

Quase quarenta cabeças de gado foram furtadas de uma fazenda que fica situada ao município de Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro. O crime foi comunicado a Polícia Militar na última sexta-feira (09).

De acordo com as informações divulgadas pela PM, o crime aconteceu em uma propriedade rural que fica situada as margens da rodovia PR-218. No referido dia, o proprietário dos animais chegou ao local e se deparou com a porteira sem o cadeado e, ao verificar a situação, percebeu que 39 cabeças de gado haviam sido furtadas.

Diante da situação, a vítima entrou em contato com a equipe da Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência da situação. De acordo com o proprietário, o prejuízo pode chegar a casa dos R$ 300 mil.

O caso segue sendo investigado e a polícia conta com a ajuda da população para encontrar os criminosos. Denúncias anônimas podem ser feitas através do telefone 190, 181 ou pelo Whatsapp da Polícia Militar (43) 991500190. O sigilo é garantido.