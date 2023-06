Homem é executado a tiros em frente a bar em plena luz do dia

Um homem de 31 anos foi morto a tiros no fim da tarde deste domingo (11) no município de Santo Antônio da Platina, Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h00 os policiais receberam um chamado informando que uma pessoa havia sido morta a tiros em frente a um bar localizado na Rua Santos Dummont. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais encontraram o corpo da vítima caído em frente ao bar do Carneiro com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. A vítima não apresentava sinais vitais e a equipe policial isolou o local. Na sequência, foram acionadas as equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal) para dar sequência a ocorrência.

Em contato com populares, ninguém quis falar sobre o crime. Durante diligências sobre a situação, os policiais levantaram a informação de que um homem encapuzado chegou ao local e realizou os disparos contra a vítima e, em seguida, fugiu.

O caso segue sendo investigado.