Pedreiro cobra pagamento e é ameaçado de morte pelo cliente

Um homem procurou a Polícia Militar para relatar que estava sendo ameaçado de morte. A situação foi registrada na manhã da terça-feira (06) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 07h30 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça registrada na Rua Antônio Gusmão. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, o homem de 52 anos de idade passou a relatar que trabalha como pedreiro e, ao cobrar um cliente um valor referente a algumas diárias de serviços que fez para ele, foi ameaçado de morte pelo suspeito. Além disso, segundo a vítima, o homem havia passado em frente ao local em que ele estava trabalhando, em outro serviço, e feito novas ameaças.

Frente aos fatos, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso. Os policiais ainda realizaram diligências em busca do suspeito, mas o mesmo não foi encontrado.