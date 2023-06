Mãe e filho agridem professora com socos por causa de celular

Mãe e filho foram detidos após agredir uma professora na manhã desta terça-feira (06). A situação foi registrada no município de Rancho Alegre.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 09h30 os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de violência e agressão registrada em um Colégio situado a Rua Sergipe. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais foram informados que um aluno de 18 anos havia agredido sua professora, uma mulher de 46 anos, com socos e empurrões pelo simples motivo dela ter pedido para que ele parasse de mexer no celular durante a aula. Como se não bastasse, a mãe do indivíduo foi chamada para comparecer a escola e também acabou agredindo a professora.

Frente aos fatos, mãe e filho foram encaminhados apara confecção do Termo Circunstanciado de Lesão Corporal.