Com 18 mil participantes, Jogos Escolares entram na fase macrorregional no fim de semana

Começa nesta quarta-feira (07) e segue até domingo (11) a fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps). A competição faz parte dos jogos oficiais do Governo do Estado e é realizada pela Secretaria do Esporte, em parceria com a Secretaria da Educação. Ascompetições acontecem em oito cidades: Curitiba, Palmeira, Pato Branco, Corbélia, Pérola, Jandaia do Sul, Arapoti e Goioerê.

A primeira etapa, composta por 16 fases, aconteceu entre os dias 05 e 10 de maio. A fase regional de Curitiba ocorreu entre os dias 11 e 21 de maio, com mais de 5 mil atletas inscritos. A segunda etapa, no mesmo mês (entre os dias 19 e 24) contou com as últimas 15 fases regionais.

Na fase macrorregional serão disputadas oito modalidades: basquete, futsal, handebol, voleibol, atletismo, tênis de mesa, xadrez e vôlei de praia. Nas coletivas, participam os campeões regionais, enquanto nas individuais, participam campeões e vice-campeões.

Neste ano, em sua 69ª edição, os Jeps já atingiram, desde a etapa regional, realizada em maio, a marca de 50 mil participações. Para a fase macrorregional, o número de inscritos supera 18 mil participantes, entre atletas e técnicos, e 289 municípios estarão presentes nas oito cidades-sedes.

Márcia Tomadon, coordenadora dos Jogos Escolares do Paraná, afirma que o expressivo número de participantes foi uma grata surpresa. “A gente percebe que as pessoas estão participando, os alunos estão sendo inscritos e as escolas estão confiando nos eventos organizados pela Secretaria de Esporte em parceria com a Secretaria de Educação”, afirma.

Após esta fase, serão realizadas as finais em Apucarana (12 a 14 de julho) e em Maringá (15 a 17 de julho). Os campeões dos Jeps representarão o Paraná nos Jogos Escolares Brasileiros, Jogos da Juventude e Paralimpíadas Escolares.

Confira os municípios-sede da macrorregional de cada região:

Curitiba:Área Metropolitana Norte, Área Metropolitana Sul e Paranaguá

Palmeira:Guarapuava/Irati/Ponta Grossa/União da Vitória

Pato Branco:Dois Vizinhos/Francisco Beltrão/Laranjeiras do Sul/Pato Branco

Corbélia:Assis Chateaubriand/Cascavel/Foz do Iguaçu/Toledo

Goioerê:Campo Mourão/Pitanga/Maringá/Goioerê

Pérola:Cianorte/Loanda/Paranavaí/Umuarama

Jandaia do Sul:Apucarana/Ivaiporã/Londrina/Telêmaco Borba

Arapoti:Cornélio Procópio/Ibaiti/Jacarezinho/Wenceslau Braz