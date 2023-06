Polícia encontra 7 kg de maconha escondidos em geladeira

Uma ação conjunta deflagrada pelas equipes da Polícia Civil e Polícia Militar culminou na apreensão de uma quantidade de drogas na tarde desta segunda-feira (05) no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a ação contou com a participação de policiais civis e militares que cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência situada a Rua Deputado José Afonso, no Centro.

Durante as buscas realizadas no local, os policiais encontraram 7,2 kg de maconha que estavam escondidos em uma geladeira, além de balança de precisão, R$ 300 e objetos de procedência duvidosa. Já o alvo da operação, um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, não foi encontrado.

Frente aos fatos, a droga e os objetos apreendidos foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.