Homem vai parar no hospital após ser espancado pelo enteado

Um homem de 53 anos ficou gravemente ferido após ser espancado por seu enteado. O crime foi registrado na tarde do domingo (04) no município de Congonhinhas.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 14h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um paciente havia dado entrada no hospital município com vários ferimentos causados por outra pessoa. Diante do chamado, os agentes foram a Unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, ele passou a relatar que seu enteado havia lhe espancado com um pedaço de pau, fato que lhe causou vários ferimentos. Conforme a equipe médica, o paciente apresentava ferimentos nos pulsos e indícios de uma fratura no rosto.

Frente aos fatos, os policiais foram até a casa da vítima e, ao chegar ao local, o suspeito de realizar as agressões tentou fugir da abordagem, mas acabou sendo contido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.