Jogos de Aventura e Natureza levaram tradição indígena e esportes radicais a Londrina

Londrina e Alvorada do Sul receberam neste sábado e domingo (03 e 04) a etapa Norte dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs), organizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, em parceria com a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial, prefeituras municipais e federações esportivas.

Os JANs aliam esporte e turismo para movimentar a economia de todas as regiões do Estado. Na etapa Norte, que abriu a edição 2023, o público curtiu e vibrou muito com os Jogos Indígenas, o Festival das Famílias e as competições de handebol de praia, futebol americano, light kart, street skate.

Uma nova página foi escrita na história dos Jogos de Aventura e Natureza com a realização da primeira edição dos Jogos Indígenas. Atletas das etnias caingangue e guarani se reuniram para participar de uma série de competições tradicionais, celebrando suas culturas e fortalecendo os laços entre as comunidades. Foram disputadas 10 modalidades, que incluíram desde corridas de tora e arremesso de pedra até corrida de Maraká, futebol, arremesso de lança, zarabatana, arco e flecha, luta corporal e cabo de guerra.

O evento noAterro do Igapó proporcionou momentos de celebração, integração e valorização das culturas indígenas. Além das competições esportivas, houve também apresentações e trocas de experiências.

"Foi algo totalmente novo. Mostramos os nossos esportes e estamos aprendendo juntos. Essa troca de experiências ajuda, é um processo. Foi a primeira vez e queremos ampliar a participação para outros lugares do Estado", afirmou ovice-cacique da Aldeia Água Branca, Renato Kriri Ka Mrem,

O Igapó também foi o cenário do Festival das Famílias, que atraiu a população para uma série de atividades diversificadas. O evento, que teve sua primeira edição neste ano, proporcionou momentos de diversão e integração para crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

Entre as atrações, destacaram-se a animada aula de Fit Dance, as apresentações musicais com artistas locais, show de talentos, além do concorrido concurso de pet da família, com a participação de diversos animais de estimação.

Além disso, o Festival da Família ofereceu uma variedade de oficinas, incluindo a apresentação da Academia Madureira de Taekwondo, que permitiu aos participantes experimentar uma arte marcial e conhecer seus benefícios para o corpo e a mente. A diversidade de atividades proporcionou momentos de lazer, entretenimento e integração para toda a comunidade, fortalecendo os laços familiares e promovendo o bem-estar.

JOGOS DE AVENTURA E NATUREZA– Pelos Jogos de Aventura e Natureza, o Circuito Paranaense de Handebol de Praia reuniu as principais seleções do Paraná para a disputa das finais, em Alvorada do Sul. A competição contou com equipes masculinas e femininas que demonstraram alto nível técnico e muita determinação ao longo dos jogos. No masculino, a equipe de Paranaguá se destacou e conquistou o título de campeã. Já no feminino, a cidade de Ubiratã levou a melhor e ficou com o troféu.

O Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, foi palco de uma emocionante partida válida pelo Campeonato Paranaense de Futebol Americano. Na semifinal do Pinhão Bowl, o Londrina Bristlebacks enfrentou o Maringá Pyros e conquistou uma vitória expressiva por 37 a 14.

O Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, sediou o Campeonato Paranaense de Light Kart. Com a organização da Associação dos Kartistas da Região de Londrina (AKRL) e a supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA), o evento reuniu pilotos de diversas regiões em busca do título. O torneio busca promover o automobilismo de base. A participação de pilotos amadores e profissionais contribui para o crescimento e a popularização do esporte, além de fomentar a paixão pelos motores entre os espectadores.

Os Jogos de Aventura e Natureza receberam a primeira etapa do circuito estadual do Campeonato Paranaense de Street Skate. A competição reuniu skatistas das categorias iniciante, amador e máster em busca de pontuações e classificações para as próximas fases. A próxima etapa do campeonato está marcada para os dias 8 e 9 de julho, em Paranaguá. A grande final do circuito acontecerá nos dias 27 e 28 de setembro, em Maringá. Aos interessados em participar, as inscrições estão abertas e podem ser feitas no Instagram da Federação de Skate Paranaense .

O JAN Norte se encerra no próximo final de semana com umaCorrida de Aventura em Primeiro de Maio.

PRÓXIMA ETAPA– A próxima etapa será oJAN Festival de Inverno, em julho, em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Morretes, Antonina, Paranaguá e Guaraqueçaba.