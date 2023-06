Competições em Londrina unem aventura, tradição indígena e diversão para as famílias

Os Jogos de Aventura e Natureza (JANs), do Governo do Paraná, levam a Londrina, neste final de semana, beach tennis, punhobol, futebol americano, futevôlei, skate, kart pista, maratoninha, patinação e hand beach.A etapa Norte, organizada pelas secretarias estaduais do Esporte e da Mulher e Igualdade Racial, prefeituras e federações esportivas, terá atividades, além de Londrina,também em Alvorada do Sul e Primeiro de Maio.

Os JANs acontecem no formato que une competição, apresentação e participação social. A edição de 2023 tem como grande motivação a integração de regiões por meio do esporte.Os jogos serão realizados em quatro etapas em 2023:JAN Norte (junho), em Londrina, Primeiro de Maio e Alvorada do Sul; JAN Festival de Inverno; (julho), em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Morretes, Antonina, Paranaguá e Guaraqueçaba; JAN Corredor das Água (setembro/outubro), em Porto Rico, São Pedro do Paraná, Paranavaí, Marilena, Maringá e Terra Rica; eJAN Angra Doce (outubro), em Siqueira Campos, Jacarezinho, Carlópolis, Ribeirão Claro, Tomazina e Tibagi.

Além das competições já tradicionais, duas grandes novidades dessa edição e que já começam no JAN Norte são o Festival da Família, com atividades de cultura, esporte e lazer, e os Jogos Indígenas, que serão disputados no aterro do Lago Igapó, unindo tradição e inclusão.

Na abertura oficial das atividades, nesta sexta-feira (2), no Ginásio Moringão, o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, ressaltou a importância os Jogos de Aventura e Natureza e dos eventos correlatos por criarem um sistema de apoio e fomento à economia local.

"Teremos mais de 2 mil atletas na região neste final de semana e muitas novidades. É a primeira vez que os indígenas vêm praticar esportes com esse grau de divulgação e nos apresentar sua cultura, para que sejam cada vez mais respeitados. Já o Festival da Família é uma festa de integração, que acontecerá em todas as cidades que receberão os JANs. Haverá jogos, apresentações de grupos musicais e cantores, atividades para pets, etc. O festival, como diz o nome, é para a família", afirmou.

Os Jogos Indígenas reúnem etnias Kaingang e Guarani das aldeias Água Branca e Apucaraninha, localizadas próximas às Londrina e Tamarana, e da Terra Indígena de Laranjinha, no município de Santa Amélia, no Norte Pioneiro.A competição vai evidenciar a tradição dessas comunidades. Eles serão disputados por cerca de 200 participantes em dez modalidades: corrida de tora, arremesso de pedra, corrida de maraká, corrida, futebol, arremesso de lança, zarabatana, arco e flecha, luta corporal e cabo de guerra.

O vice-cacique da Aldeia Água Branca, Renato Kriri Ka Mrem, destacou que os Jogos Indígenas querem atingir novos públicos para mostrar uma cultura de vários séculos. “O respeito vem também do conhecimento das diferenças. O povo indígena tem direitos e merece apoio de todos as formas. Esperamos que outros possam se inspirar no que o Governo está fazendo Londrina”, disse.

Já o Festival da Família vai atender crianças, jovens, adultos, idosos e paradesporto.Em parceria com a prefeitura de Londrina e a Fundação de Esportes de Londrina (FEL), o evento tem a proposta de integrar a família e comunidade. “O festival não vai apenas beneficiar a população em termos de saúde e bem-estar, mas também promoverá uma maior integração social e o fortalecimento dos laços familiares e comunitários”, afirmou Muriel Tonin, coordenador do Festival da Família.

Serão ofertadas oficinas como rugby, flag football, skate, teqball, patinação, beach tennis, entre outras. Também haverá gincanas.O concurso Garotinho Garotinha vai proporcionar uma experiência divertida para as crianças: mostrar um figurino, acompanhado de personalidade, charme e talento, de forma saudável. Ele é aberto a participantes com idade entre 3 e 15 anos.

OPet da Famíliaconvida as famílias a apresentarem animais de estimação, promovendo a interação, a socialização e o bem-estar animal. O objetivo é celebrar o vínculo com os pets, ao mesmo tempo em que conscientiza a respeito da importância do cuidado e do respeito aos animais. E oGincana da Família convoca as famílias para participar, em conjunto, de atividades esportivas com estímulo ao trabalho em equipe, cooperação e interação entre gerações.

PRESENÇAS– Participaram da abertura oficial a secretária estadual da Mulher e Igualdade Racial, Leandre Dal Ponte; o secretário municipal de Cultura de Londrina, Bernardo Pellegrini; o diretor presidente da Federação de Esporte de Londrina, Marcelo Oguido; e lideranças religiosas.

Confira a programação dos Jogos de Aventura e Natureza da região Norte:

LONDRINA

01 a 04 de junho: Beach Tennis (GoBeach)

01 e 02 de junho: Punhobol (Escolas Estaduais)

03 e 04 de junho: Punhobol (Aterro do Igapó)

03 e 04 de junho: Jogos Indígenas (Aterro do Igapó)

03 e 04 de junho: Festival da Família (Aterro do Igapó)

03 e 04 de junho: Futebol Americano (VGD)

03 e 04 de junho: Futevôlei (Villa 10)

03 e 04 de junho: Kart Pista (Kartódromo)

03 e 04 de junho: Skate (Pista MRV)

03 e 04 de junho: X1 (Villa 10)

03 e 04 de junho: Patinação (Aterro do Igapó)

04 de junho: Maratoninha JAN (Aterro do Igapó)

05 a 07 de junho: Punhobol (Aterro do Igapó)

ALVORADA DO SUL

03 e 04 de junho: Hand Beach (Centro de Eventos)

PRIMEIRO DE MAIO

10 e 11 de junho: Corrida de Aventura (Ginásio de Esportes Tancredo Neves)