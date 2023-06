Jaguariaíva promove ações para celebrar o “Dia do Desafio”

A prefeitura municipal de Jaguariaíva, por meio da secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, promoveu nesta quarta-feira (31) diversas atividades em celebração ao “Dia do Desafio”.

A ação, que foi coordenada pelo Departamento de Esportes e Recreação, contou com diversas atividades de saúde e bem-estar que foram realizadas em diferentes pontos da cidade. O cronograma contou com aulas de dança, caminhadas, corridas e jogos.

O dia começou animado no município e, logo pela manhã na Praça Getúlio Vargas, jaguariaívenses de todas as idades participaram de uma sessão de alongamento. Em seguida, foram realizadas as corridas pelas ruas centrais do município. Outros locais onde o pessoal aderiu a ideia foram em frente a prefeitura municipal, na Praça Izabel Branco, na SMECEL, além das escolas municipais e Centros Municipais de Educação onde a criançada adorou a iniciativa.

O Dia do Desafio é uma iniciativa mundial e, no Brasil, é coordenada pelo Sesc. A programação que tem como foco os cuidados com a saúde e bem-estar das pessoas acontecem anualmente na última quarta-feira do mês de maio. O objeto é fazer com que as pessoas se movimento por ao menos 15 minutos durante o dia, combatendo assim o sedentarismo e promovendo uma melhor qualidade de vida.

Vale destacar que em Jaguariaíva as equipes do Departamento de Esporte e Recreação trabalham em projetos para incentivar a prática de esportes e cuidados com a saúde durante o ano todo.