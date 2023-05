Ginásio Tigrão será palco da abertura dos Jogos da Juventude em Ribeirão do Pinhal

Tudo pronto para a abertura oficial da fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS) 2023. Neste ano, a fase regional dos municípios que compõem o Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio vai ter como palco da competição o município de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

Na noite desta quinta-feira (01), acontece a abertura oficial do evento que terá como palco o Ginásio de Esportes Tigrão. A quadra já está preparada para receber as delegações de atletas dos 24 municípios que irão participar da competição, além de comissões técnicas, autoridades do governo do estado, entre elas o diretor da Paraná Esportes, Paraná Esporte Walmir da Silva Matos, além de prefeitos da região e do chefe do NRE de Cornélio Procópio, Donizete Gôngora Rubim e demais convidados.

Continua após a publicidade

O secretário de Esportes de Ribeirão do Pinhal, Daivid Júnior de Melo, deu uma palinha do que está programado e convidou a população para prestigiar o evento. “Convidamos a população para que compareça em massa para prestigiar esse evento que será um momento único e recheado de atrações. Estamos preparando algumas surpresas com artistas da nossa região em uma Cerimônia que promete entrar para história da nossa cidade”, comentou.

Na programação dos jogos que começam na manhã da sexta-feira (02) e seguem até o domingo (04), estão jogos nas modalidades de basquetebol, futsal, Handebol e voleibol. As partidas serão disputadas no Ginásio de Esportes Tigrão, Quadra da Escola Municipal Nova Carvalho, no Ginásio de Esportes da Vila Almeida e Colégio Estadual Herminia Lupion.

Continua após a publicidade

A cerimônia está agendada para começar as 19h00 no Ginásio de Esportes Tigrão.