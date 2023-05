Jogos da Juventude do Paraná 2023 reúnem 12 mil participantes e começam nesta quinta

A primeira etapa dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups), edição 2023, começa nesta quinta-feira e segue até domingo (01 a 04), com quatro modalidades coletivas: basquete, vôlei, handebol e futsal. Disputam a competição jovens de 14 a 17 anos, que estejam estudando em escolas do Paraná.

Os jogos são uma iniciativa do Governo do Estado, realizados pela Secretaria do Esporte com apoio das prefeituras dos 12 municípios-sedes da competição. Eles fazem parte dos jogos oficiais do Estado.

A edição deste ano reúne mais de 12 mil atletas e treinadores. O número é 33% maior que o da edição anterior, com 9 mil participantes. O número de equipes inscritas também subiu, de 597 para 794. O evento tem a participação de 285 municípios.

A segunda etapa será no fim do mês, entre os dias 22 e 25.

Agnaldo Luiz Baldo, supervisor estadual dos Jojups, afirma que a competição é um dos eventos esportivos mais importantes do Estado, focado em adolescentes e com alto nível técnico. “Os Jojups desempenham um papel fundamental no avanço da nossa política esportiva, contribuindo para o desenvolvimento e aprimoramento das práticas esportivas”, afirma.

Confira o regulamento da competição .Os resultados serão divulgados AQUI

NÚCLEOS REGIONAIS

Confira as doze regiões e seus municípios-sedes.

Região 01 - Sede: Paranaguá - 30 equipes

Região 02 Ponta Grossa - Sede: Prudentópolis - 43 equipes

Região 03 Cornélio Procópio - Sede: Ribeirão do Pinhal - 58 equipes - 350 atletas

Região 04 Londrina - Sede: Centenário do Sul - 37 equipes

Região 05 - Sede: Astorga - 39 equipes - 562 atletas

Região 06 - Umuarama - Sede: Loanda - 70 equipes - 1072 atletas

Região 07 - Campo Mourão - Sede: Ubiratã - 75 equipes - 1052 atletas

Região 08 - Cascavel - Sede: Corbélia - 19 equipes - 252 atletas

Região 09 - Sede: Clevelândia - 36 equipes - 496 atletas

Região 10 - Guarapuava - Sede: Irati - 24 equipes - 320 atletas

Região 11 - Sede: Marechal Cândido Rondon - 82 equipes - 1163 atletas

Região 12 - Ivaiporã - Sede: Faxinal - 65 equipes - 908 atletas



CERIMÔNIAS DE ABERTURA

RIBEIRÃO PINHAL quinta-feira - 19h - Ginásio Esp. Marcionilio Reis Serra

CENTENÁRIO DO SUL sexta-feira - 19h – Ginásio de Esporte José Ferreira de LIma

ASTORGA quinta-feira - 19h30 - Ginásio de Esportes Márcio Bastos Ruziska

LOANDA - quinta-feira - 19h30 - Ginásio João Margato

UBIRATÃ - sábado - 19h45 - Ginásio Tomaz Izidro de Lima

CLEVELÂNDIA - sexta-feira - 19h30 - Centro Esportivo Municipal Idevaldo Zardo

IRATI - sábado - 19h - Ginásio Esportes Agostinho Zapellon Jr (Batatão)

FAXINAL - quinta-feira - 19h30 - Ginásio Esportes Manecão



Não haverá cerimônia de abertura nas regionais de Paranaguá, Prudentópolis, Corbélia e Marechal Cândido Rondon.