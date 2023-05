Com esportes indígenas e gincana da família, Londrina recebe os Jogos de Aventura e Natureza

Os Jogos de Aventura e Natureza (JANs), organizados pela Secretaria de Estado do Esporte, em parceria com a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial, prefeituras municipais e federações esportivas, chegam à região de Londrina neste final de semana. A etapa Norte reúne jogos, encontros e brincadeiras em Londrina, Alvorada do Sul e Primeiro de Maio.

Os JANs acontecem no formato que une competição, apresentação e participação social. A edição de 2023 tem como grande motivação a integração de regiões por meio do esporte e vai agrupar mais de 50 modalidades, entre beach tennis, punhobol, futebol americano, futevôlei, skate, kart pista, maratoninha, patinação, hand beach e as atividades doFestival da Família e Jogos Indígenas, que neste ano ocorrer concomitantemente.

Os Jogos Indígenas acontecem nos dias 3 e 4 de junho. Será a primeira edição. Durante a tarde de sábado e a manhã de domingo, o Aterro do Lago Igapó recebe mais de 200 indígenas para uma grande mostra da sua tradição esportiva, centrada em dez modalidades (corrida de tora, arremesso de pedra, corrida de Maraká, corrida, futebol, arremesso de lança, zarabatana, arco e flecha, luta corporal e cabo de guerra)que serão disputadas pelas etnias Kaingang e Guarani.

Participam atletas das aldeias Água Branca e Apucaraninha, localizadas próximas às cidades de Londrina e Tamarana, e da Terra Indígena de Laranjinha, no município de Santa Amélia, no Norte Pioneiro. Os Jogos Indígenas levarão para o Aterro do Igapó a tradição dos povos originários, inscrita na produção dos artefatos e pinturas corporais que compõem as modalidades esportivas, reunida nos artesanatos que serão expostos e poderão ser adquiridos na Feira de Arte Indígena.

De acordo com Renato Kriri Ka Mrem, vice-cacique da Aldeia Água Branca, os Jogos Indígenas vão apresentar as tradições dos povos originários para novos públicos. “É uma oportunidade de mostrar a nossa cultura, a nossa tradição e os nossos costumes”, afirmou. “O respeito vem do conhecimento das diferenças. Esperamos que outros municípios possam se inspirar no que o Governo do Estado está promovendo em Londrina”.

A abertura dos Jogos Indígenas, com apresentação de cantos e danças, será realizada no sábado, entre 13h e 18h30. A programação completa está disponível nas redes sociais dos Jogos Indígenas no Instagram e no Facebook .

FESTIVAL DA FAMÍLIA– Em parceria com a prefeitura de Londrina e a Fundação de Esportes de Londrina (FEL), o Festival da Família também acontece nos dias 3 e 4 de junho, com a proposta de integrar a comunidade através da prática de atividade física.O objetivo do programa é atender crianças, jovens, adultos, idosos e paradesporto nos municípios que sediarão os Jogos de Aventura e Natureza.

Serão ofertadas oficinas como rugby, flag football, skate, teqball, patinação, beach tennis, entre outras. Também haverá gincanas.O concurso Garotinho Garotinha vai proporcionar uma experiência divertida para as crianças: mostrar um figurino, acompanhado de personalidade, charme e talento, de forma saudável. Ele é aberto a participantes com idade entre 3 e 15 anos.

OPet da Famíliaconvida as famílias a apresentarem animais de estimação, promovendo a interação, a socialização e o bem-estar animal. O objetivo é celebrar o vínculo com os pets, ao mesmo tempo em que conscientiza a respeito da importância do cuidado e do respeito aos animais. E oGincana da Família convoca as famílias para participar, em conjunto, de atividades esportivas com estímulo ao trabalho em equipe, cooperação e interação entre gerações.

“O festival não vai apenas beneficiar a população em termos de saúde e bem-estar, mas também promoverá a integração social e o fortalecimento dos laços familiares e comunitários”, afirma Muriel Tonin, coordenador do Festival da Família.

PRÓXIMAS EDIÇÕES–Os jogos serão realizados em quatro etapas em 2023:JAN Norte (junho), em Londrina, Primeiro de Maio e Alvorada do Sul; JAN Festival de Inverno; (julho), em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Morretes, Antonina, Paranaguá e Guaraqueçaba; JAN Corredor das Água (setembro/outubro), em Porto Rico, São Pedro do Paraná, Paranavaí, Marilena, Maringá e Terra Rica; eJAN Angra Doce (outubro), em Siqueira Campos, Jacarezinho, Carlópolis, Ribeirão Claro, Tomazina e Tibagi.

Confira a programação dos Jogos de Aventura e Natureza da região Norte:

LONDRINA

01 a 04 de junho: Beach Tennis (GoBeach)

01 e 02 de junho: Punhobol (Escolas Estaduais)

03 e 04 de junho: Punhobol (Aterro do Igapó)

03 e 04 de junho: Jogos Indígenas (Aterro do Igapó)

03 e 04 de junho: Festival da Família (Aterro do Igapó)

03 e 04 de junho: Futebol Americano (VGD)

03 e 04 de junho: Futevôlei (Villa 10)

03 e 04 de junho: Kart Pista (Kartódromo)

03 e 04 de junho: Skate (Pista MRV)

03 e 04 de junho: X1 (Villa 10)

03 e 04 de junho: Patinação (Aterro do Igapó)

04 de junho: Maratoninha JAN (Aterro do Igapó)

05 a 07 de junho: Punhobol (Aterro do Igapó)

ALVORADA DO SUL

03 e 04 de junho: Hand Beach (Centro de Eventos)

PRIMEIRO DE MAIO

10 e 11 de junho: Corrida de Aventura (Ginásio de Esportes Tancredo Neves)