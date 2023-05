Secretarias do Esporte e Educação vão mapear o uso de bicicletas entre estudantes

A Secretaria do Esporte, por meio do Programa Pedala Paraná, e a Secretaria da Educação estão realizando uma pesquisa sobre o uso de bicicletas nas escolas públicas estaduais do Paraná. O Censo de Bicicletas e Ciclistas começou no último dia 22 de maio e segue até 6 de junho.

A Secretaria de Estado da Educação administra cerca de 2 mil colégios com 1 milhão de alunos. A ideia do trabalho em conjunto é disponibilizar o link da pesquisa aos alunos, incentivar as respostas e promover encontros com técnicos do Pedala Paraná.

Continua após a publicidade

As perguntas envolvem a existência de locais próprios para pedalar na cidade onde o estudante vive, tais como parques, ciclovias, rotas rurais, etc; se sãorealizadas campanhas educativas de trânsito; e seele conhece alguém que já sofreu um acidente grave de bicicleta.

Segundo Rogério Riva, diretor de infraestrutura e projetos esportivos da Secretaria do Esporte e coordenador do Pedala Paraná, a pesquisa é inédita nesse formato no Estado e pode motivar a construção de novas parcerias e investimentos.

Continua após a publicidade

"Nunca foi feita uma pesquisa com essa amplitude. Pretendemos, com isso, mapear o cenário e apontar novas ideias voltadas especialmente para o nicho da população que utiliza bicicleta para seus deslocamentos", afirmou."A estimativa mundial é de que existam 1 bilhão de bicicletas. No Brasil, são 50 milhões para aproximadamente 200 milhões de pessoas, sendo uma bicicleta para cada quatro pessoas. Agora vamos entender essa realidade a partir de uma amostragem bem grande de famílias”.

Depois da adesão da rede estadual, a ideia é levar a pesquisa para os alunos das redes municipais e particulares.

PEDALA PARANÁ– O programa Pedala Paraná visa instalar ciclorrotas em parceria com os municípios paranaenses, especialmente em áreas predominantemente rurais, com o intuito de incentivar os ciclistas a percorrerem trajetos que não estejam no meio do trânsito urbano, reduzindo os riscos e também aproximando os ciclistas da natureza. Atualmente, são 32 ciclorrotas instaladas, seis aguardando inauguração e 117 em processo de documentação.

As ciclorrotas são equipadas com placas de sinalização e totens contendo mapas do trajeto, bem como ferramentas para pequenos reparos em bicicletas. A configuração da ciclorrota pode variar de acordo com a vocação do município, podendo ser voltada para treinamento, lazer, atividade física, contemplação da natureza ou turismo.