Estado divulga primeira lista de contemplados no Geração Olímpica e Paralímpica 2023

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, divulgou nesta sexta-feira (26) a primeira lista contendo 1.105 contemplados para a edição de 2023 do Programa Geração Olímpica e Paralímpica.O programa, que completa sua 12ª edição neste ano, é um agente motivador para o esporte paranaense e contribui para o desenvolvimento de futuros talentos esportivos do Estado.

Neste ano o investimento passa de R$ 5,2 milhões, com o patrocínio exclusivo da Copel, para bolsa-auxílio a atletas e técnicos vinculados a instituições paranaenses (federações e escolas), atendendo desde jovens promessas a estrelas de renome internacional. Os classificados para esta 12ª edição somente estarão aptos a receberem os valores financeiros após o envio da documentação. O prazo vai até 08 de junho de 2023.

O Geração Olímpica e Paralímpica é o maior programa estadual de bolsa-atleta do País, conforme pesquisa realizada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e divulgada na Revista Latino-Americana de Estudos Socioculturais do Esporte. O programa já investiu cerca de R$ 50 milhões, somadas as 12 edições.

O programa foi criado com o nome de Geração Olímpica. Em 2021, em reconhecimentoaos atletas paranaenses que participaram das Paralimpíadas de Tóquio 2020, com desempenho de destaque, o Governo do Estado mudou o nome do programa Geração Olímpica para Geração Olímpica e Paralímpica. Foram nove medalhas conquistadas por paratletas paranaenses.

CLASSIFICAÇÃO– A equipe da Secretaria estadual do Esporte, que coordena o programa, informa que em todos os casos a homologação final do contemplado se deu mediante criterioso estudo e apreciação das Entidades de Administração do Desporto (EAD) e da Comissão Estadual de Avaliação, que realizou nas duas últimas semanas reuniões para analisar e homologar a classificação final de todos os inscritos. Alterações no preenchimento das vagas poderão ser feitas se a documentação exigida não for encaminhada pelo contemplado.

Confira a lista de contemplados e detalhes das regras do programa AQUI .