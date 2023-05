Abertas as inscrições para o edital que destina R$ 50 milhões a projetos esportivos

O Governo do Estado abriu nesta quinta-feira (25) as inscrições para o Edital 5 do Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte – Proesporte. O edital destina R$ 50 milhões para projetos esportivos a serem executados em 2024 e 2025 - o maior volume de recursos para fomento e incentivo na história do esporte do Paraná. Oprograma é financiado pelo contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que pode destinar parte do valor devido para projetos na área.

As inscrições para esta nova edição podem ser feitas até 24 de julho de 2023. A Secretaria estadual do Esporte, que executa o programa, alerta sobre a importância de os interessados em participar do edital terem seus projetos e documentações completos na plataforma de inscrição até o final deste período de 60 dias. Desde a primeira edição, nunca houve prorrogação de prazo.Toda a documentação necessário pode ser conferida no edital.

É a primeira vez que um edital do Proesporte dará atenção especial a modalidades específicas: esportes a motor, automobilismo e motociclismo, por exemplo, recebem um segmento à parte. Clubes profissionais e associações dentro de ligas nacionais podem receber até R$ 500 mil. Além disso, pelo menos 20% do investimento é repassado para projetos destinados ao paradesporto.

Os proponentes podem inscrever projetos esportivos dentro dos seguintes requisitos: pessoa física, pessoa jurídica de direito privado, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) e Organizações Sociais (OS), pessoa jurídica de direito público da administração direta e indireta que comprovem ser residentes, domiciliados e estabelecidos no Estado do Paraná há no mínimo 2 anos.

Os projetos podem ser inscritos em cinco diferentes áreas: formação esportiva (vivência esportiva), formação esportiva (fundamentação e aprendizagem da prática esportiva), excelência esportiva (especialização e aperfeiçoamento esportivo), excelência esportiva (alto rendimento) e esporte para a vida toda e readaptação.

“É uma grande oportunidade para atletas, clubes, associações e instituições que buscam aporte financeiro para expandir suas atividades e alcançar novos patamares no esporte. Toda a comunidade esportiva poderá ter acesso aos projetos”, afirma o secretário do Esporte, Helio Wirbiski.

Para apoiar as inscrições, o Governo do Estado vai promover capacitações. A primeira reunião será presencial, na próxima terça-feira, 30 de maio, das 09:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30, no auditório da Secretaria de Estado do Esporte. “Espero que as pessoas venham nos procurar e compareçam à capacitação para tirar dúvidas e não deixar as inscrições para a última hora”, diz o coordenador do programa, Otávio Vinícius Valente Taguchi.

Dúvidas podem ser sanadas pelos seguintes canais: [email protected] | (41) 3361-7707 / (41) 3361-7758.

PROESPORTE– O Governo do Paraná destinou o montante de R$ 2 milhões para o primeiro edital do programa, em 2018; R$ 8 milhões para o segundo, em 2019; R$ 9 milhões para o terceiro, em 2020; e R$ 9 milhões para o quarto edital, em 2022. O edital de 2022 teve uma segunda chamada publicada nesta semana, acrescentando mais R$ 5 milhões para apoiar projetos esportivos a serem desenvolvidos ainda em 2023.