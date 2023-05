Motociclista é detido com maconha em Wenceslau Braz

Um motociclista foi detido pela equipe da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (25) em posse de maconha. A ocorrência foi registrada no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pela Rua dos Expedicionários, no Centro, quando avistaram uma motocicleta Honda Biz sendo conduzida por um indivíduo que estava de chinelo. A situação chamou a atenção da equipe que decidiu realizar a abordagem.

Continua após a publicidade

Ao realizar a averiguação da moto, os agentes constataram que a mesma estava com escapamento com descarga livre, sem os retrovisores e em mau estado de conservação. Além disso, quando fizeram a revista no condutor, os agentes encontraram uma porção de maconha no bolso de sua blusa.

Frente aos fatos, o motociclista foi detido e encaminhado juntamente com a droga e moto apreendida para que fossem tomadas as providências cabíveis a situação.