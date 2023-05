Com apoio do Proesporte, equipes de futsal feminino disputam a Taça Brasil em Londrina

Equipes de 14 estados participam em Londrina, no Norte do Paraná, da 30ª edição da Taça Brasil de Futsal Feminino, que tem apoio do Governo do Estado, por meio do Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte (Proesporte). A competição reúne 240 atletas, começou domingo passado (21) e entra nesta sexta-feira (26) nas quartas de final. As campeãs serão conhecidas neste domingo (28). A realização é da Confederação Brasileira de Futsal e da Federação Paranaense de Futsal, com o apoio da Prefeitura de Londrina.

“A Taça Brasil mostra que o incentivo do Proesporte é importante para apoiar não só projetos, mas também eventos de grande porte, que trazem visibilidade para o esporte”, afirma Otávio Taguchi, coordenador do programa, que é desenvolvido pela secretaria estadual do Esporte. Ele destacou a boa organização da Taça Brasil. “Esperamos que mais iniciativas como esta se inscrevam para o próximo edital do Proesporte”, afirmou.

A coordenadora do evento, Renata Albino, dirigente da equipe Londrina Futsal, lembra que a Taça Brasil é uma das competições mais importantes do calendário nacional da modalidade. “É importante receber a competição em Londrina, já que a cidade tem muita tradição em futsal feminino e boa presença no cenário nacional”, disse ela. Londrina, tem bom desempenho não só na na categoria adulto, mas também nas categorias de base, com um trabalho fomento, desenvolvimento e formação.

Os jogos estão sendo transmitidos pelo CBFS TV .

EDITAL 05 PROESPORTE -As inscrições para o Edital 05 do Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte abriram nesta quinta-feira, 25 de maio, às 12h, e vão até o dia 24 de junho, às 23h59. Neste edital o programa destina R$ 50 milhões para a execução de projetos esportivos em 2024 e 2025, sendo o maior incentivo da história do esporte no Paraná e também buscando promover a inclusão social por meio da prática esportiva.