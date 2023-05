Cinco municípios do Norte Pioneiro irão sediar os Jogos de Aventura e Natureza

O governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado de Esporte, anunciou que Os Jogos de Aventura e Natureza 2023 irão começar no mês de junho. Entre as quatro regiões do estado que irão receber o evento, esta o Angra Doce que conta com cinco municípios do Norte Pioneiro.

O evento, que vai contar com o apoio das federações esportivas de cada uma das 50 modalidades e das prefeituras dos municípios sedes, tem como objetivo incentivar o desenvolvimento turístico e econômico das quatro regiões participantes através da prática do esporte.

A organização dividiu as competições em quatro etapas que acontecem em quarto regiões do Paraná as quais foram denominadas JAN Norte, JAN Festival de Inverno, JAN Corredor das Áugas e JAN Angra Doce que inclui seis municípios do Norte Pioneiro, entre eles Carlópolis, Ribeirão Claro, Jacarezinho, Siqueira Campos e Tomazina.

Entre as principais modalidades estão as competições de como basquete 3x3, beach soccer, caiaque polo, canoagem slalom, corrida de aventura, futebol americano, surfe, pesca esportiva, vôlei de praia, skate e punhobol. A programação traz várias novidades como o Teqball, o popular futmesa; o X1, um jogo de futebol com apenas um jogador de linha e um goleiro em cada time; natação em águas abertas; polo aquático; trail run; e esportes à motor.

Os municípios do Norte Pioneiro irão receber as modalidades de balonismo, basquete 3x3, beach soccer, bmx freestyle, canoagem slalom, canoagem de velocidade, flag futebol, hand beach, motocross, kart, parapente, patinação, pesca esportiva, punhobol, rugby, skate, standup padle, teqball, triathlon/duathlon, velocross, vôlei de praia, cross games, arco e flexa, whelling e X1. Esta etapa da competição está marcada para acontecer em outubro.

Além de promover e incentivar a prática do esporte, os eventos também irão disponibilizar a população dos municípios oficinas de Rugby, Flag Football, Skate, Teqball, Patinação, Beach Tennis, entre outras. Também fazem parte da programação gincanas (“Qual seu Talento”, “Desafio TikTok”, “pet mais lindo”, torneios relâmpagos, jogos de mesa e competição indígena) e atividades de palco (zumba, axé, sertanejo, kangoo jump, Treino Intervalado de Alta Intensidade e shows de bandas locais).

Realizados desde 2019, Os Jogos de Aventura e Natureza já reuniram mais de 150 mil atletas. A expectativa da organização é que a edição de 2023 receba um público recorde, pois a competição irá ser realizada em paralelo ao Festival da Família. No Norte Pioneiro, o Festival da Família acontece entre os dias 21 e 22 de outubro no município de Jacarezinho.

Os Festivais da Família têm como objetivo incentivar a comunidade a prática de atividade física envolvendo crianças, jovens, adultos, idosos e atletas do paradesporto. Além disso, as ações ainda contribuem com o desenvolvimento turístico e econômico dos municípios, conforme destacou o diretor de Inovação e Incentivo ao Esporte, Tiago Campos. “Estamos promovendo o esporte como indutor do turismo, gerador de emprego, renda e desenvolvimento econômico, e a gente espera que o público compareça, participe e se divirta”, afirma.