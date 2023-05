Jogos de Aventura e Natureza: Paraná recebe competição nacional de canoagem e paracanoagem

Os Jogos de Aventura e Natureza, criados pelo Governo do Paraná, trarão a Curitiba neste fim de semana a Curitibaa segunda etapa da Copa Brasil de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2023. A competição acontece no Parque Náutico e deverá ter a participação de mais de 300 atletas, entre eles, Igor Alex Tofalini, atual campeão mundial de paracanoagem.

O campeonato tem o apoio do Governo do Estado e da prefeitura de Curitiba e é organizado pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa).Para Tiago Campos, diretor de Inovação e Incentivo ao Esporte, da secretaria estadual do Esporte, a Copa Brasil vem ao encontro dos objetivos dos Jogos de Aventura e Natureza, que foram criados para atrair grandes eventos esportivos ao Paraná, divulgar as belezas do Estado, fomentar o turismo e aquecer a economia regional.

Continua após a publicidade

“Estamos bem animados com essa competição logo no começo da edição 2023 dos Jogos de Aventura e Natureza. Vai ajudar a esquentar a programação dos nossos Jogos", disse Campos. Oficialmente, os Jogos de Aventura e Natureza começam em junho , pela na região de Londrina. Nesta edição, serão mais de 50 modalidades.

O evento marca o retorno da canoagem brasileira a Curitiba, após cinco anos. Além do número de atletas, esta etapa da Copa Brasil ajuda a definir o 1º Ranking da Canoagem Velocidade e Paracanoagem, que somará os pontos da primeira etapa, juntamente com os pontos do Campeonato Brasileiro do ano de 2023, em todas as categorias.

Continua após a publicidade

Haverá transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Canoagem Brasileira , em todos os dias de provas do evento.

CASA DA CANOAGEM -O presidente da CBCa, Rafael Girotto, destaca o apoio e parceria do Governo do Estado. “Estamos satisfeitos que o evento aconteça em Curitiba, pois aqui é uma das casas da canoagem brasileira, onde nossa sede administrativa se encontra. A volta desse evento é motivo de bastante alegria, promete muito”, afirma Girotto.

Atual campeão mundial de paracanoagem, Igor Alex Tofalini, pretende dar em Curitiba mais um passo rumo ao sonho: os Jogos Paralímpicos de Paris, em 2024. “Minha participação no mundial foi muito positiva, ter sido campeão mundial é resultado de trabalho e dedicação”, diz ele. “A expectativa para esse fim de semana é positiva, espero um bom desempenho, estou treinando bastante”, afirmou.

Os 5 primeiros atletas de cada classe pontuarão da seguinte maneira: 5 pontos para o 1º colocado; 4 para o 2º colocado; 3 para o 3º colocado; 2 para o 4º colocado; 1 ponto para o 5º colocado.

PROGRAMAÇÃO

25/05 - 08:00 às 18:00 - Classificação funcional. 18:00 às 19:00 - Reunião técnica.

26/05 - 07:00 às 18:00 - Provas de 1000m e 500m

27/05 - 07:00 às 18:00 - Provas de 500m e 200m

28/05 - 07:00 às 18:00 - Provas de 200m

Confira:

Publicação oficial do evento

Programa de prova

Lista de Largada