Homem tenta separar briga de mulheres e leva facada do primo

Um homem ficou ferido ao tentar separar uma briga entre duas mulheres. O caso foi registrado no início da madrugada da segunda-feira (22) no município de Congonhinhas, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência envolvendo lesão corporal registrada em uma residência Rua Duque de Caxias onde um homem havia sido esfaqueado sendo encaminhado ao Pronto Socorro para receber atendimento médico. Diante do chamado, os agentes foram até a Unidade de Saúde para averiguar a situação.

Em contato com a vítima, o homem passou a relatar que tentou separar a briga de duas mulheres quando, ao pedir que seu primo se afastasse da confusão, acabou sendo surpreendido pelo parente que desferiu um golpe com um canivete em suas costas.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca do suspeito que, até o fechamento desta edição, não havia sido encontrado. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.