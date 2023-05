Homem é detido por ameaçar a esposa e filho com arma de pressão

Um homem foi parar na delegacia na noite da segunda-feira (22) pelo crime de violência Doméstica. O caso foi registrado no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada em uma residência situada a vila Formosa. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, a equipe foi informada que o marido estava ameaçando ela e o filho do casal, que tem um ano e oito meses, com uma arma de pressão.

Frente aos fatos, o homem foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.