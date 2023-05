Estado anuncia mais R$ 5 milhões do Proesporte para 32 novos projetos esportivos

O Governo do Paraná publicou nesta segunda-feira (22) os projetos contemplados na segunda chamada do edital nº 04 do Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte - Proesporte, com o valor de mais R$ 5 milhões. O edital contempla 32 novos projetos selecionados. O Proesporte é financiado pelo contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que pode destinar parte do valor devido para projetos na área.

Divulgado em 2022, o Edital 04 refere-se a projetos a serem executados em 2023, e ainda não foi encerrado. Na primeira etapa foram destinados R$ 9 milhões para 75 projetos. Com esta segunda chamada, passa para 107 o número de contemplados e o valor total do edital, somadas primeira e segunda chamadas, chega a R$ 14 milhões.

Confira os projetos selecionados na primeira etapa e na segunda chamada do Edital nº 04.

Todos os projetos do paradesporto considerados aptos foram selecionados. Pelo menos 20% do investimento devem ser repassados para projetos voltados à categoria – desde o primeiro edital Proesporte, o número de projetos do paradesporto é sempre superior ao inicialmente previsto.

NOVO EDITAL –Antes mesmo do encerramento nº 04, o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, publicou o novo edital do Proesporte, que destina R$ 50 milhões para a execução de projetos esportivos em 2024 e 2025 – o maior fomento e incentivo da história do esporte do Paraná. O lançamento foi na semana passada.

As inscrições estarão abertas de 25 de maio até 24 de julho. Os interessados em inscrever projetos deverão ficar atentos ao conteúdo do edital, com toda a documentação anexada na plataforma de inscrição.