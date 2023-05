Com emoção e alegria, Cerimônia marca abertura oficial do Jeps em Guapirama

A cerimônia de abertura da segunda Fase Regional da 69° Edição dos Jogos Escolares do Paraná fez da noite da sexta-feira (19) um momento especial e emocionante que trouxe alegria e diversão para quem compareceu ao Ginásio de Esportes de GUAPIRAMA.

Uma das maiores celebrações esportivas da história da cidade contou com a presença dos protagonistas da competição, atletas das escolas dos nove municípios que fazem parte do Núcleo Regional de Ibaiti que foram recebidos para dar o ponta pé inicial aos jogos.

Continua após a publicidade

Além das estrelas da noite, outra atração que brilhou aos olhos do público presente foram os shows artísticos apresentados pelo grupo “Espaço Sou Arte”. Números circenses, de dança e teatro, emocionaram a plateia que ficou vidrada a cada movimento. O espetáculo ainda colocou a galera para dançar trazendo ainda mais brilhantismo e envolvimento durante a abertura dos jogos.

A cerimônia deu o ponta pé inicial aos jogos que seguem até a próxima quarta-feira (24). Irão participar atletas das escolas de nove municípios que fazem parte do Núcleo Regional de Educação de Ibaiti. Entre os municípios participantes estão as cidades de Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Japira, Pinhalão, Siqueira Campos e Tomazina.

Continua após a publicidade

Durante os cinco dias de competição, os atletas irão participar de disputas nas modalidades de Futsal, Voleibol, Atletismo, Xadres e Tênis de Mesa. Ao todo, a fase disputada em Guapirama deve reunir cerca de 1,2 mil atletas, técnicos, árbitros, dirigentes e equipes de organização.

Além dos protagonistas da competição, a cerimônia de abertura ainda vai contar com a presença do prefeito do município, Eduí Gonçalves, do vice-prefeito Einazibe Ursolino de Lima, do presidente da Câmara de Vereadores, Aguinaldo da Costa Rodrigues, da chefe do NRE de Ibaiti, Leila Cândido de Bonfim Torres, do coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, do deputado federal Sandro Alex, e da presença ilustre da coordenadora geral dos Jogos Escolares do Paraná, Márcia Regina Tomadon Moreira

Os Jogos Escolares do Paraná são uma promoção do Governo Estadual, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, em parceria com as prefeituras dos municípios e Núcleos Regionais e Educação.